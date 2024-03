Petro se despacha contra concejal de Medellín por polémica ‘vaca’ para vías 4G: “Este gobierno no está contra Antioquia”

La concejal Claudia Carrasquilla Minami dijo del presidente Petro: “Le molesta que los antioqueños jamás nos rendimos. Juntos encontramos alternativas para terminar las vías que su gobierno no quiere que continúen y que no quiere concluir para beneficio del país. Se escuda en una fake news para seguir atacando a Antioquia, porque eso es realmente lo que son las supuestas consignaciones del Clan del Golfo. Al presidente será que se le olvidó que fui fiscal y directora contra el crimen organizado y por años investigué a ese y otros GAO, que ahora son a quienes quiere nombrar gestores de paz”.

Para Petro, el actual gobierno no está en contra de Antioquia porque “está con el arriero agricultor y el industrial, y su clase trabajadora, que queremos que tenga mejor salario y más estabilidad; queremos que médicas y médicos lleguen a todo su territorio y no mueran niños picados por culebras caminando ocho horas para encontrar un puesto de salud”.

El primer mandatario escribió también que su administración “busca el agua potable para el Urabá, y que se respeten las tierras de Jericó agrarias y no mineras; busca que los pequeños mineros del nordeste antioqueño tengan los títulos mineros y no las mafias; busca que las juventudes populares de las comunas del norte de Medellín tengan sedes universitarias; busca que 10.000 juntas de internet puedan poner fibra óptica en uno de los departamentos más desconectados del país; busca que la cultura y las universidades sean libres, y busca la paz y el final de las mafias que han tomado la política”.

Sin embargo, el mandatario de los colombianos le recalcó a la concejal que en lo que no están de acuerdo es: “Que se pierdan los recursos públicos, o en la defensa de los carteles de la contratación que hacen las derechas que antes se vestían con esvásticas, no estamos de acuerdo con que se paramilitarice el departamento, y no se tome el camino de acabar con convivires y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas”.