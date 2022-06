‘Petrovideos’: crece el escándalo, y Petro y su campaña no explican lo ocurrido

Los ‘petrovideos’ no dejan de sorprender. Esta semana se conocieron nuevas revelaciones que muestran que en el Pacto Histórico hubo una estrategia de guerra sucia y otras prácticas reprochables contra candidatos, activistas, mujeres y hasta medios de comunicación como SEMANA. Hasta ahora, entre los líderes del petrismo ha reinado el silencio frente al escándalo. Esa actitud se puede explicar en los lineamientos de los estrategas de Petro y que han quedado al descubierto en estos archivos, entregados a este medio por un militante de la Colombia Humana que dijo estar decepcionado de la manera en que se hizo la campaña. En un video, Daniel Eskibel, un uruguayo experto en campañas, aconseja que ante las crisis no se deben dar explicaciones.

Uno de ellos fue Roy Barreras, que reconoció que sabía de las visitas a los extraditables y habló de una supuesta financiación de Supergiros. También generó escándalo la financiación de Christian Daes a Petro, quien aclaró que solo le pagaba a Nany Pardo.

La ‘garganta profunda

’El escándalo de los ‘petrovideos’ ha sido comparado con el de Watergate. De hecho, cuando estalló la tormenta en el Pacto, varios salieron a decir que, como Nixon en ese entonces, el Gobierno los estaba vigilando e interceptando. Nada más alejado de la realidad. En lo que sí se relacionan ambos escándalos es que una fuente anónima interna fue quien entregó toda la información. En Estados Unidos la llamaron ‘garganta profunda’.

¿Quién entregó la información a SEMANA? La fuente anónima no se identificó. Solo reconoció que pertenece a esa alianza de izquierda y que decidió entregarla buscando un cambio real en las formas en que se hace la política en el país. La fuente se contactó con varios periodistas de esta redacción, explicó lo que había en los videos e, incluso, tuvo que recurrir a estrategias tecnológicas para no ser descubierto, y encriptó la comunicación con servidores extranjeros. “Ya llegó el coletazo acá, todo ha sido una tormenta, Gustavo (Petro) pidió una auditoría para revisar todo, hay mil ojos encima”, contó la fuente cuando estalló el escándalo.

En los múltiples mensajes que esa persona envió a los periodistas de SEMANA, también alertó que, tras las revelaciones, los implicados ordenaron arremeter contra este medio de comunicación.

Sebastián Guanumen quedó en el ojo del huracán por sus reprochables órdenes para desprestigiar a los rivales de Petro. En uno de los videos acepta que hay que correr la “línea ética”. - Foto: Videos sumenistrados a semana

El líder de la bodega petrista

Uno de los nombres que más ha salido a relucir en todo el escándalo es el de Sebastián Guanumen, quien, según la fuente, ha sido el encargado de manejar la estrategia de Petro en redes sociales, tanto oficial como no oficial, lo que ha llamado “laterales”, “línea B”, “campaña gris o negra”, entre otros términos que usa para hacer referencia a lo que está por debajo de la mesa, lo que no puede conocerse. Lo que queda en evidencia es que en ese sector sí hay una bodega que trabaja articuladamente para atacar a quienes cuestionen al candidato presidencial.

Guanumen ha quedado en el ojo del huracán, porque, como ha reconocido en las múltiples horas de grabación, el comportamiento ético que profesaba en conferencias y textos quedó completamente desdibujado. “La línea ética se va a correr un poco. No podemos atacar y no defendernos”, explicó el joven estratega cuando uno de los demás asesores le preguntó hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Varios respaldaron que así fuera.

De hecho, el joven, al iniciar varias de las conversaciones, recalca que lo que se va a hablar allí no puede salir a la luz pública, no puede ser oficial y que muchas veces acudirán a la mentira, a las fake news y a otras artimañas de engaño. Guanumen pedía que esos encuentros no fueran grabados.

“Tenemos que ser muy inteligentes, de cómo generamos unas narrativas de defensa, pero tampoco nos podemos quedar pensando que la gente va a entender todo, tenemos que tener una estrategia de defensa y avance frente a todo eso. No lo vamos a hacer con las caras visibles”, dice Guanumen en uno de los encuentros.

En esa reunión, un joven lanza una frase que fue premonitoria, pero con la que buscaba mostrar su desacuerdo con lo que allí se estaba planteando. “A la primera que la prensa se entere de quién está haciendo (esto), se jodió todo”, dijo el joven. El comentario causó risas, pensando que eso nunca sucedería y que lograrían llegar al poder sin que nadie se enterara de lo que estaban orquestando. Esa discusión se generó porque algunos no estaban de acuerdo con la estrategia, ya que consideraban que no era ética y que iba en contra de lo que profesaban públicamente desde la campaña.

Ante el escándalo, Guanumen tuvo que poner sus redes sociales privadas, borrar fotos y hasta el momento no ha vuelto a publicar ni se ha pronunciado al respecto. Petro no lo ha sacado de su campaña, ni lo ha desautorizado.

Varios de los influenciadores, que han posado de independientes, han lanzado ataques contra SEMANA. - Foto: Videos sumenistrados a semana

Influenciadores amigos

La fuente anónima le alertó a SEMANA que ante el escándalo, Guanumen decidió redireccionar su estrategia contra este medio y sus periodistas, especialmente contra su directora, Vicky Dávila, quien ha sido blanco de ataques.

“La instrucción de Sebastián fue que se fueran con todo contra ustedes”, dijo. Y compartió dos imágenes de unas hojas, escritas a mano, en las que se ve el nombre de varios influenciadores que, según él, tendrían cercanía con el Pacto Histórico.

Además, compartió un documento en el que se ve una foto de una reunión que tuvieron varios influenciadores con Petro, previo a la primera vuelta, y detalló cada uno de los perfiles. “Verifiquen si efectivamente han sido los que han atacado a SEMANA, porque esa fue la orientación de Sebastián, puede que lo hayan hecho desde perfiles laterales”, señaló la fuente.

Efectivamente, varios de esos influenciadores, que han posado de independientes, han lanzado ataques contra esta revista, pero, además, se han visto piezas y contenidos desde cuentas anónimas, mensajes que son difundidos ampliamente por el petrismo. Según la fuente, y como reconoce Guanumen en los videos, el estratega tiene el poder de controlar cadenas de WhatsApp, cuentas falsas y hasta influenciadores. Así mueven la bodega.

Sobre los creadores de contenido que son cercanos al proyecto de Petro, Guanumen, en una de las reuniones, reconoce que ha conversado con varios de ellos. Por ejemplo, menciona que logró direccionar el contenido de Fucks News para que hablen bien de Petro. También se refiere a Alejo Vergel, Lalis, Juanpis González y Wally, entre otros, que les sirven para sus intereses.

Guanumen también habla de los sectores a los que hay que atacar. Menciona a Federico Gutiérrez, a Álvaro Uribe y al activista Jaime Arizabaleta.

El feminismo, como muchas de las propuestas y compromisos que se han hecho desde el Pacto, solo es un discurso de campaña. - Foto: Videos sumenistrados a semana

¿Feminismo selectivo?

Desde el Pacto Histórico, una de las bases de su discurso ha sido el apoyo a las mujeres, y allí han aterrizado varios colectivos feministas. Sin embargo, las conversaciones filtradas evidencian que ese es un discurso vacío de campaña. Hasta el momento esas activistas se han silenciado.

El último gran escándalo se generó por las declaraciones de Verónica Alcocer, esposa de Petro, quien dijo sobre las periodistas del país: “A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”.

Lo que sí generaron las declaraciones de quien podría ser la primera dama de la nación fue una ola de críticas de mujeres periodistas y del gremio, porque varias de ellas, con una amplia trayectoria y sacrificio, han logrado ocupar cargos directivos y puestos de liderazgo.

Ante la oleada de críticas, Alcocer tuvo que excusarse, pero de fondo quedó develado que, más allá de hechos concretos, el feminismo, como muchas de las propuestas y compromisos que se han hecho desde el Pacto, solo es un discurso de campaña.