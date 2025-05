Piden negar la nulidad del acto de elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

El concepto de la Procuraduría pidió: “Negar la nulidad del acto de elección de JOSÉ ISMAEL PEÑA REYES como Rector de la Universidad Nacional de Colombia para el período 2024-2027, por cuanto no se advierte vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de su expedición”.

“Lo que buscó, por un lado, fue no quedar sometido a eventuales multas o responsabilidades de acuerdo con la ley, y, por el otro, no abstraerse del cumplimiento de sus deberes, según la designación del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, pues debía iniciar con sus labores en un cargo del orden institucional y no personal”, dijo la Procuraduría sobre ese acto de posesión.