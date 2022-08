Piden renuncia del director de Bomberos de Bogotá tras denuncia publicada por SEMANA

Semana había hecho pública la denuncia en la que se conoció que Diego Moreno, director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá estaba en la cuerda floja por cuenta de unas vacaciones que pidió para viajar a Europa, preciso para la época en la que se realiza Interschutz, una de las ferias más grandes y prestigiosas en el mundo para el fuego y la protección civil, el salvamento y la seguridad.

Moreno le confirmó a SEMANA que pidió vacaciones para asistir al evento sabiendo que, semanas atrás, el Concejo de Bogotá le había aprobado cerca de 14.000 millones de pesos en vigencias futuras para la compra de algunos carros y equipos que requiere con urgencia el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Allí se reunió con proveedores que hoy forman parte del proceso licitatorio, a Alemania también asistió un contratista de Bomberos de Bogotá, que según él se dedica a relacionamiento internacional, pero le había pedido permiso para temas personales y allá se encontraron casualmente junto con los proveedores que hoy se disputan el millonario contrato.

En un ejercicio de control político realizado en el Consejo de Bogotá este viernes, el cabildante María Victoria Vargas pidió a la alcaldesa Claudia López solicitar la renuncia o declarar insubsistente a Diego Moreno como director de bomberos por presuntamente cometer irregularidades en procesos de contratación. Y antes de que se cometa un detrimento al patrimonio. Pues son 14 millones de pesos los comprometidos.

Vargas asegura que Moreno le mintió a SEMANA al asegurar que todo fueron meras casualidades, pues dice tener las pruebas que demuestran que viajó con la contratista el mismo día a la misma hora y así mismo fue el regreso, al parecer pago por la empresa proveedora de camiones y no con la tarjeta de crédito como lo aseguró Moreno en su momento a este medio.

“Viajaron en el mismo vuelo y no solamente eso, sino que ya tengo las pruebas en las que se demuestra que a la señora (Alexandra Neira, contratista) no le suspendieron el contrato y ella es por prestación de servicios, le pagaron todo el tiempo como si hubiera estado trabajado”, dijo la concejal aclarando que ese pago no se hubiese podido registrar por la modalidad de contrato y que mucho menos Moreno le pudo haber dado permiso debido a que él no es el supervisor del contrato.

Durante la sesión Vargas aseguró que, “más grave aún que la contratista Neira, a pesar de haberse ausentado 14 días entre los meses de junio y julio, se le pagaron $ 16.480.000 por concepto de honorarios, cuando se le debió suspender el contrato al encontrarse en Alemania en funciones distintas al objeto de su contrato”.

Otros de los puntos que cuestionó dentro de la intervención fue el hecho de que en las mismas fechas, también viajaron a la feria Rodrigo Antonio Escobar y José Fernando Casas, de las firmas Implesec Ltda. (proveedora de elementos de extinción de incendios). Que según denuncias aparecen en una foto en Alemania junto al director y a la contratista de Bomberos.

Al regreso del viaje, el 8 de julio, arrancó la convocatoria del contrato, cumpliendo el cronograma previsto. Los denunciantes manifiestan que desde que llegó Diego Moreno a la dirección empezó a abrirles campo a equipos con normas europeas, algo que antes no se veía. Esto genera sospecha teniendo en cuenta las relaciones que sostendría con proveedores del Viejo Continente. Para Moreno eso facilita conseguir las mejores ofertas del mercado. La concejala Vargas teme que los recursos aprobados sean direccionados por un pliego de necesidades hecho a la medida para favorecer a terceros.

“Le solicito a la Fiscalía investigar sobre este presunto indebido interés en celebración de contratos que denuncié el día de hoy en el Concejo de Bogotá y a la alcaldesa pedir la renuncia del director del Cuerpo Oficial de Bomberos”, puntualizó la concejal.