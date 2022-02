“Piedad Córdoba será senadora; tiene el apoyo irrestricto”: Jaime Dussán, directivo del Pacto Histórico

SEMANA: ¿Qué opinión le merece el escándalo que hoy salpica a Piedad Córdoba?

Jaime Dussán (J. D.): Es una mujer berraca, valiente, que será elegida senadora de la República y quien tiene el apoyo irrestricto de todos los partidos del Pacto Histórico. La persecución en contra de Piedad Córdoba viene de mucho atrás. Recuerdo que siendo miembro de la comisión de paz del Senado hicimos la primera entrevista con Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño. Ella asistió en condición de senadora, igual que Amílkar Acosta. Posteriormente adelantamos varias reuniones que permitieron que el expresidente Andrés Pastrana lograra firmar el acuerdo de paz. Después participó en varios diálogos en el gobierno Uribe, estuvo autorizada y se lograron procesos importantes como la liberación de varias personas secuestradas, entre ellas una candidata presidencial (Íngrid Betancourt), además de soldados, policías y demás. Ella vino al Pacto Histórico como una fuerza importante, es parte de nuestra lista, será elegida senadora y va a tener todo el apoyo de todos los partidos y movimientos del Pacto. Hemos pedido transparencia y celeridad en las investigaciones, además de bajar las persecuciones en su contra.

SEMANA: ¿El colegio electoral del Pacto Histórico ya se reunió? ¿Se tomó alguna decisión?

J. D.: No necesitamos reunirnos para analizar el tema de Piedad Córdoba porque creemos en su inocencia (...) Aquí no vamos a acusar absolutamente a nadie, no somos jueces, no somos magistrados y le corresponde a nuestra justicia adelantar las investigaciones. Y mientras ella llene los requisitos se mantendrá en la lista del Senado.

SEMANA: ¿Piedad Córdoba ya habló con ustedes?

J. D.: Todas las declaraciones las ha hecho públicas, ha dicho en todos los medios que es inocente y ha denunciado la persecución política en su contra. A nosotros no nos van a callar porque investiguen una u otra persona de nuestra lista. Estamos en el camino de obtener la Presidencia y vamos a aumentar nuestra representación en el Senado y Cámara el 13 de marzo.

SEMANA: ¿Y no le preocupa que el escándalo de Piedad afecte la lista al Pacto? Es que es su exasesor quien está denunciando cómo ella decidía el orden de las liberaciones…

J. D.: Aquí hay tanta gente que ha calumniado, hasta desagradecimiento hay (...) Si la justicia actúa y nos señala unos hechos concretos de condena, por supuesto que reuniremos los partidos, pero hemos sido testigos de una persecución a la senadora Piedad Córdoba.

SEMANA: Pero hasta los secuestrados están hablando en contra de Piedad Córdoba…

J. D.: Hay gente muy desagradecida en Colombia (...)

SEMANA: Es decir, ¿usted cree que los secuestrados son desagradecidos con el papel que desempeñó Piedad Córdoba en sus liberaciones?

J. D.: Si haber logrado la liberación de un secuestrado fue un error, probablemente es muy desagradecido, pero después de que uno estuvo en la selva colombiana tanto tiempo secuestrado, después de las acciones, sacrificios, los problemas difíciles que tuvo Piedad Córdoba, ella pudo morir en esas acciones que estuvo haciendo. Ella es una mujer con plena convicción de que su labor fue patriótica.

SEMANA: Pero la mayoría de los exsecuestrados hablan en contra de Piedad Córdoba...

J. D.: Pero no debe ser la mayoría, yo he visto a muchísimos exsecuestrados que le agradecen a Piedad Córdoba. Yo le oí una vez una declaración a una candidata presidencial que conozco, ella dio miles de declaraciones en Europa y en Colombia donde agradeció las gestiones adelantadas por Piedad Córdoba.

SEMANA: Es decir, ¿usted se refiere a Íngrid Betancourt?

J. D.: Si usted me dice que son la mayoría, no sé cuántos habrán declarado. Yo no he oído sino una sola declaración un poco destemplada de la doctora Íngrid Betancourt, no sé si es por la confrontación política. Recordemos que está de candidata presidencial, se salió de una coalición política y camina en la individualidad. Yo creo que ella puede avanzar en sus propósitos políticos sin hacer daño.