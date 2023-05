Por estrangular a su expareja, un juez condenó a un hombre a 42 años de prisión y lo declaró culpable del delito de feminicidio

El 11 de septiembre de 2017, el Tolima se sacudió con el crimen de Luisa Fernanda Rodríguez. La joven fue encontrada muerta en su vivienda en el barrio Gaitán de Ibagué. Al principio se manejó la teoría que había rodado por las escaleras y su muerte era producto de un accidente.

Fiscalía reportó la condena de un hombre a 42 años de prisión por feminicida. - Foto: Fiscalía

Dicha hipótesis salió de Edwar Jeinz Riapira, quien era su expareja. Desde el inicio, los familiares de la víctima nunca creyeron en la versión de Riapira, pues era el único que estaba en la casa cuando supuestamente se presentó el accidente.

Los allegados a Luisa Fernanda siempre insistieron en que Riapira sometía a maltratos constantes a la mujer. Al asumir la investigación la Policía Judicial, la versión del testigo comenzó a desfigurarse. Tras la investigación y llevar el caso ante los estrados judiciales, la Fiscalía logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el 11 de septiembre de 2017, Riapira, que ya no era pareja de Rodríguez, llegó a su vivienda donde ella se encontraba sola.

En una actitud violenta, el sujeto la golpeó y la estranguló y para hacer ver su muerte como un accidente la tiró escaleras abajo ya estando muerta. Según la Fiscalía, “testimonios recolectados fueron clave para determinar que la mujer fue asediada y acosada durante la relación que tenía con el hoy sentenciado”.

Así mismo, explicó el ente acusador que por estos hechos “un juez condenó a 42 años y 6 meses de prisión a Edward Jeinz Riapira Cubillos por el feminicidio de su expareja, ocurrido el 11 de septiembre de 2017 en el barrio Gaitán, de Ibagué (Tolima)”.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ordenó acelerar los procesos por feminicidio. - Foto: Fiscalía

“El material probatorio recaudado por la Fiscalía permitió demostrar que el día de los hechos el hombre ingresó a la residencia de la víctima aprovechando que ella se encontraba sola. Tras golpearla y estrangularla, la arrojó por la escalera del segundo piso para aparentar un accidente”, reveló la Fiscalía.

Añadió que “el dictamen medicolegal indicó que la mujer, con quien Riapira Cubillos mantuvo una relación de por lo menos dos años, sufrió golpes en el rostro, ruptura de labios, golpes en la cabeza, tórax, abdomen y brazos. Incluso, sufrió una fractura en uno de sus dedos, lo que indica que luchó por su vida. El hoy condenado fue capturado en septiembre de 2018 por investigadores del CTI de la Fiscalía”.

Durante el proceso, los familiares de la víctima denunciaron reiteradas maniobras dilatorias por parte de la defensa del procesado, por lo que creían que el proceso iba a quedar en la impunidad.

Es de recordar que el pasado sábado, 6 de mayo, la Fiscalía –mediante una directiva– impartió instrucciones a fiscales e investigadores para abordar este delito con mayor rapidez y rigurosidad.

“Esta Fiscalía en tres años y tres meses ha transformado las estadísticas y los resultados en términos de esclarecimiento de estos crímenes. En 2020, frente a los 200 feminicidios registrados en la entidad tuvimos un esclarecimiento del 90 %; en 2021, del 98 %; en 2022, del 98 %, y hoy día del 93 %”, enfatizó el fiscal Francisco Barbosa.

Según la Fiscalía, en 2020, frente a los 200 feminicidios registrados en la entidad tuvimos un esclarecimiento del 90 %; en 2021, del 98 %; en 2022, del 98 %, y hoy día del 93 %, - Foto: Oficina de Divulgación y Prensa - Fiscalía General de la Nación

De igual manera, explicó que el documento servirá de hoja de ruta a los fiscales y demás funcionarios para tener una visión integral de cada caso de feminicidio que conozcan, y así agotar todos los mecanismos a su alcance para lograr el pronto esclarecimiento.

“Mantener esta dinámica, no porque lo diga la Constitución, sino porque es un compromiso mío y del equipo presente, que no podemos dejar la mujer al garete y que no podamos seguir interpretando como hechos aislados las muertes, los asesinatos, las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres”, precisó.