Por falta de pagos, regentes de farmacias en Boyacá iniciaron cese de actividades

Trabajadores de la empresa Distrimeq SAS, distribuidora de medicamentos, anunciaron el cese de actividades debido al incumplimiento de pagos en la nómina. Distrimeq asegura que Coosalud mantiene una deuda con la empresa, por lo que no han podido realizar los pagos a los trabajadores.

Desde las 2 p. m. del pasado 19 de septiembre, habitantes de Quipama, Muzo, Duitama, Chiquinquirá, Combita, Paez y Miraflores, denunciaron que no han podido acceder a los medicamentos debido a la situación.

De acuerdo con lo informado por Distrimeq SAS, Coosalud EPS tiene una deuda con la distribuidora desde el año 2019, situación que se les “salió de las manos” y que no les ha permitido pagar la nómina a sus trabajadores desde hace más de tres meses.

Distrimeq SAS, le contó a SEMANA que la deuda supera los cinco mil millones de pesos con mora desde el año 2019, sin embargo, Natalia Largo, Vicepresidente de Coosalud EPS, aseguró que mes a mes se han realizado los pagos establecidos en el contrato.

Por otro lado, y de acuerdo con el material recopilado, Coosalud envió una carta de finalización del contrato con Distrimeq el pasado 31 de agosto, por lo que el contrato iría hasta el 30 de septiembre de este mes; Largo aseguró que el motivo sería la mala calidad en la prestación del servicio.

En la misma comunicación, vía correo electrónico del 20 de septiembre del año en curso, la EPS señaló que el saneamiento de cartera lo estaría llevando a cabo el grupo financiero Nacional, por lo que esperaban se lograra el pago de los servicios en el menor tiempo posible.

Por su parte, Ruth Milena Pachón Pereira, Subgerente administrativa y Coordinadora de procesos de la distribuidora, asegura que no están en desacuerdo con la terminación del contrato, pero exigen el pago de los servicios. Además, manifestó que tras 20 años trabajando en conjunto, tiempo en el que no se presentó ningún inconveniente, hasta hace dos meses fueron notificados de que su servicio no era de “buena calidad”.

“Nosotros no queremos una renovación de contrato, estamos de acuerdo con la terminación de este, pero estamos exigiendo el pago completo de los servicios prestados”, aseguró Milena.

Cabe señalar que la difícil situación se da en medio de la escasez de medicamentos en Colombia, de acuerdo con el senador del Partido de la U, Antonio Correa, la escasez de medicamentos hoy es una realidad, “hay pronunciamiento como el del presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales que dan fe de esto y uno lo vive porque así lo expresan los pacientes y quienes acuden a comprar medicamentos a las farmacias en el país”.

Según Correa hay disminución en “medicamentos como los retrovirales para los pacientes con tratamiento de VIH sida, tratamientos antidepresivos, anticonceptivos para las mujeres, medicamentos para el colesterol. Y por supuesto, hacen falta algunos insumos intrahospitalarios: agujas, catéter, equipos de micro y macro goteo, cánulas, entre otros”.

Además, asegura que la disminución se debe en gran parte por la pandemia de la covid-19.

“Uno, la pandemia por la covid-19 ha podido ocasionar algún tipo de afectaciones en el tema oferta-demanda en lo que tiene que ver con los costos en la producción, comercialización y venta. Dos, hoy se debe propiciar dentro del mercado interno nacional que exista el incentivo y apoyo hacia el empresario de Colombia para que pueda producir estos productos en los laboratorios del país, además de los insumos, muchos de ellos hoy importados de manera desmedida, teniendo una competencia desleal con la producción nacional. Hoy se debe incentivar todo lo que se produzca nacionalmente que, además de crear empleo, va a generar nuevas expectativas de vida y, por supuesto, atenderá toda una crisis que hoy debe ser atendida por la ministra de Salud, Carolina Corcho, a la cual le decimos que esperamos que esta problemática no se convierta en una crisis. Esto debe ser atendido de manera inmediata”, asegura el senador.