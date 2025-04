Por no consignar 10 millones de pesos fracasó audiencia de preacuerdo con protagonista de escándalo de corrupción en la UNGRD

" En relación con los 10 millones de pesos que usted está diciendo (en referencia al fiscal), pues no podemos seguir adelante si no se hizo la consignación", señaló la funcionaria judicial.

Frene a esta situación, el abogado del exfuncionario señaló que “en este momento” se estaba realizando el mencionado deposito. “Teniendo en cuenta que hay una situación particular, pero ya se está haciendo el depósito para completar los 10 millones de pesos. Si su Señoría estima, podemos, teniendo en cuenta lo que haya sugerido el fiscal, hacer una suspensión, no nos demoramos más que la persona se retire de la entidad bancaria y nos haya certificado el depósito que se está haciendo en este momento”.

“Obviamente aquí todos debemos partir del principio de la buena fe, pero no podemos asumir ese riesgo de seguir adelante y que luego el pago no se haga efectivo. No, pues sería partir, además, simplemente de una expectativa que no es la forma como se planteó el preacuerdo, sino la seguridad de que para el momento de la presentación del preacuerdo, de la verbalización del preacuerdo, el pago estaba realmente efectuado”, enfatizó la jueza.