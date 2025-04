Sandra Ortiz se cansó de no ser escuchada en la Fiscalía, pidió pista para declarar ante la Corte Suprema de Justicia sobre el saqueo en la UNGRD

La Fiscalía le cerró la puerta a un principio de oportunidad en el que estaría obligada a contar lo que sabe a cambio de los beneficios y, de inmediato, Ortiz tocó la puerta de la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado Francisco Farfán lleva la investigación contra el Name y contra el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, los primeros congresistas salpicados en este escándalo.

Señala el documento de solo dos párrafos que “Sandra Liliana Ortiz Nova, actualmente recluida en la estación de Policía de Carabineros de la ciudad de Bogotá, me permito solicitar amablemente, se fije fecha y hora para ser escuchada en diligencia de declaración dentro de las investigaciones que se adelantan por su despacho en casos relacionados con la corrupción en la UNGRD, en los cuales se investigan varios aforados”.

La fiscalía de Luz Adriana Camargo, decidió no dar principio de oportunidad a Sandra Ortiz, pese a que tiene información sobre el pago de coimas para la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: SEMANA

Los aforados que investiga el magistrado Farfán son justamente Name y Calle, expresidentes de Senado y Cámara , quienes habrían sido favorecidos con la entrega de dinero de la compra de los 40 carrotanques para La Guajira, por más de 46.000 millones, con sobrecostos y direccionado, de donde habrían salido los 4.000 millones de la coima.

Pero Ortiz no se quedó con la espina del portazo que le dio la Fiscalía en su intento de colaboración, por eso en la carta señaló que “lo anterior en razón a que, como es de público conocimiento, estuve presta a colaborar con la justicia a través de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que el día de hoy me ha cerrado las puertas”.

Ortiz, conocida como “la mensajera” en este entramado corrupto por haber sido la supuesta encargada de entregar 3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Congreso, en principio no aceptó su vinculación a este escándalo, pero se le fue cerrando el círculo y ahora está dispuesta a contarlo todo.

Aunque para la Fiscalía la información de Ortiz era “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”, esto parece no ser así. SEMANA reveló en su pasada edición los chats que comprobarían un ingrediente adicional en este escándalo: los 3.000 millones de Name también habrían tenido como finalidad facilitar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.