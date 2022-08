Por poco ocurre una tragedia: un caballo se desbocó y se fue encima del público en Nariño

Por el momento, no se reportan heridos de gravedad.

Mientras se realizaba una competencia de equinos por las calles del corregimiento del Carmen, ubicado cerca al municipio de San Lorenzo, en el departamento de Nariño, uno de los caballos perdió el control.

Una de las habitantes de la población grabó con su celular el momento exacto del accidente. En las imágenes se puede ver cómo el animal pasó a gran velocidad frente a los espectadores que estaban alrededor de la calle. Sin embargo, el caballo se desbocó y se fue encima de un grupo de personas.

El jinete salió a volar y quienes no resultaron afectados por el golpe, fueron a auxiliar a aquellos que estaban implicados en el accidente. “Ay, santo Dios, ay no Dios mío”, fueron las reacciones de la persona que logró captar en video con su celular las imágenes que ahora son virales y le dan la vuelta al mundo. Las autoridades hasta el momento no han reportado heridos de gravedad tras el incidente.

En Buga también hubo un accidente que involucró a un equina y lamentablemente dejó víctimas mortales. Ocurrió en el inicio de la edición número 69 de la Feria de Buga, Valle del Cauca. De acuerdo con la información oficial, el hecho se produjo en la vía Panamericana a la altura del puente Lechugas.

El reporte señaló que, al parecer, la mujer que participaba en la cabalgata se desvió de la ruta establecida por los organizadores del evento y fue arrollada por un bus de servicio público.

Al lugar llegaron organismos de socorro, pero se indicó que debido al impacto recibido, tanto la mujer como el equino perdieron la vida de manera instantánea. Igualmente, se señaló que una unidad del Cuerpo Técnico de Investigaciones hizo presencia en el sitio para adelantar las labores de inspección. Entre tanto, las autoridades municipales indicaron que se inició una investigación para determinar la responsabilidad en este caso que empañó el inicio de las festividades locales.

#Buga La cabalgata hasta ahora deja un caballo y una persona muertas en puente Lechugas.

Lo advertimos @AlcaldiaBuga @Julianrojas11 usted como administrador del municipio debe de prevalecer el principio de precaución @ClaraLuzRoldan@PGN_COL #AboliciónCabalgatas pic.twitter.com/EyhbYddlc5 — Catherine Morales Buitrago (@CatheMoralesB) July 16, 2022

Desde diferentes sectores se pidió un mayor control a estas actividades, luego de denunciar que la jornada fue caótica debido, según señalaron, a la desorganización del evento.

En ese sentido se pronunció la diputada departamental por el partido Alianza Verde, Catherine Morales, quien dijo que hubo un cambio en el recorrido de la cabalgata y que prácticamente se realizó en un sector colindante con alto flujo vehicular por tratarse de una vía principal. “Se vieron bastidores sin agua, las denominadas ‘burrotecas’, niños montando a los animales, un alto consumo de licor que generó maltrato y flagelo en algunos de los caballos”, indicó.

“La cabalgata hasta ahora deja un caballo y una persona muertos en puente Lechugas. Lo advertimos, alcalde Julián Rojas, usted como administrador del municipio debe de prevalecer el principio de precaución”, señaló en su cuenta en Twitter.

La diputada vallecaucana señaló, así mismo, que aunque el decreto expedido por la Alcaldía de Buga establecía la cabalgata entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m., las festividades continuaron (con caballos a bordo) hasta entrada la madrugada. Por su parte, veedores ambientales denunciaron que en la cabalgata no se prestó atención a los equinos y que, incluso, varios caballos heridos fueron utilizados en la actividad ferial.

“Inicia la cabalgata en Buga y con ella la veeduría; caballos heridos, ingesta de alcohol, niños montando, burrotecas, todo lo que supuestamente está prohibido por la Alcaldía”, indicó la organización Conexión Animal en su cuenta en Twitter, acompañando el texto de un video.