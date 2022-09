¿Por qué Gustavo Bolívar tildó de racista al rey Carlos III?

Una gran controversia se registró en las últimas horas en las redes sociales por un video en el que aparece el rey Carlos III de Inglaterra saludando a varias personas días antes del funeral de la reina Isabel II.

En el videoclip se observa al rey dándoles la mano a algunas personas, pero en el momento en el que un hombre negro se acerca a saludarlo, Carlos III no se percata, gira la cabeza y avanza hacia la siguiente persona a la que sí saluda.

El video generó un intenso debate en las redes, con algunos usuarios calificando de racista el gesto del nuevo rey de Inglaterra. El senador Gustavo Bolívar fue uno de los que criticó al monarca. A través de Twitter, compartió el video y les pidió a sus seguidores hacer tendencia la etiqueta #UnRacistaEs.

“Hagamos tendencia #UnRacistaEs. Vean este video del “rey Carlos” y compartan sus opiniones con el HT #UnRacistaEs. Mencionen denuncias sobre casos de racismo”, señaló el congresista del Pacto Histórico.

Hagamos tendencia #UnRacistaEs



Vean este video del "Rey Carlos" y compartan sus opiniones con el HT #UnRacistaEs. Mencionen denuncias sobre casos de racismo. pic.twitter.com/dN6QKlVtxS — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 20, 2022

Otros gestos del rey han generado polémica en los últimos días. Durante su proclamación como monarca, Carlos III se habría molestado con sus empleados por no tener listo el escritorio al momento de él sentarse.

Justo cuando el rey notó que un objeto estaba en el escritorio, hizo un gesto de molestia y con sus manos hizo señales para que este fuese retirado. Sin embargo, la situación no quedó ahí, pues, segundos después, el rey Carlos III nuevamente fue captado realizando gestos de molestia por otro elemento que, al parecer, también hacía estorbo. Ante dicha situación, los empleados rápidamente retiraron los objetos de la mesa y el monarca continuó con la firma de las actas. No obstante, según percibieron los testigos, esta solicitud se habría hecho en un tono descortés, por lo cual desató toda una polémica en redes sociales.

El rey Carlos III es obsesivo: revelan que carga la cama ortopédica, el inodoro y hasta el papel higiénico, y ni qué decir de lo que hace con la crema dental

Menos de dos semanas lleva el rey Carlos III en el trono del Reino Unido y muchos siguen hablando de sus capacidades para llevar las riendas en sucesión de su madre, la reina Isabel II.

Ya sea por el bajo nivel de popularidad, por su pasado con la princesa Diana, su amor actual con Camila Parker, a quienes muchos medios se refirieron como reina consorte pese a que oficialmente es su majestad, y hasta por su condición mental, múltiples han sido las críticas para el nuevo líder de este reino, quien se juramentó en el cargo desde el pasado

Frente a este último punto, por medio de las redes sociales, se aprovechó el popular suceso del tintero, ocurrido durante su posesión, cuando el rey Carlos III se molestó por un tintero que entorpecía su firma del documento real y dio su orden, con fastidio, a un ayudante para que realizara una tarea que él mismo podría haber hecho, revivió el debate sobre el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que al parecer padece.

Este tema queda al descubierto en el documental Serving the Royals: Inside the Firm, en el cual se deja claro que gracias a que fue criado desde la cuna con un ejército de ayudantes a su alrededor, el rey Carlos III tiene algunas obsesiones en sus rutinas y no está acostumbrado a las tareas mínimas.

Así mismo, cita al exmayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, quien hizo revelaciones sobre las conductas de Carlos: “Su pijama se plancha todas las mañanas, al igual que los cordones de sus zapatos. El tapón de la bañera tiene que estar en una posición determinada y la temperatura del agua tiene que ser simplemente tibia”.

Además de esto, según el documental, el ahora rey del Reino Unido tiene una serie de especificaciones para su rutina diaria, que van desde el momento del baño, hasta la hora de cenar. En cada uno de estos momentos existen una serie de protocolos que se deben cumplir para no alterar al monarca.

Según este relato, Carlos no manipula la pasta dentífrica a la hora de lavar sus dientes y deben ser sus ayudantes de cámara quienes dejen 2,5 centímetros de pasta dental sobre el cepillo todas las mañanas, minutos antes de que Carlos se higienice. Estas exigencias son casi un ritual al interior de la familia real.

En el documental ‘Serving the Royals: Inside the Firm’, también habla Darren McGrady, quien fue chef de Carlos III cuando fue príncipe de Gales, y compartió cómo es el desayuno del nuevo rey.

“La instrucción era colocar dos ciruelas y un poco de jugo en el tazón y enviárselo para el desayuno. Le mandaba dos ciruelas y él dejaba una para que volviera a mis manos y yo la regresara al frasco. Una mañana pensé en ponerle solo una. La envié al comedor, me mandó a llamar y me preguntó: ‘¿Tienes dos, por favor?’. Así que tuve que seguir enviándole dos cada mañana y me devolvía una”, explicó McGrady.