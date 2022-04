“Por qué maltratan a la doctora Ingrid”, Álvaro Uribe defiende a Ingrid Betancourt

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de la candidata Ingrid Betancourt, luego de que le llovieran críticas desde algunos sectores por decir que estaba abierta al diálogo con el Centro Democrático.

“¡Por qué maltratan a la dra. Ingrid! Yo no he robado un peso; he manejado los recursos públicos con transparencia y austeridad; no he financiado la política con mermelada ni con contratos del Estado; no entregué a SaludCoop-Café Salud-Caprecom, etc., a políticos que las saquearon”, dijo el expresidente.

¡Por qué maltratan a la dra Ingrid!



Yo no he robado un peso;



He manejado los recursos públicos con transparencia y austeridad;



No he financiado la política con mermelada ni con contratos del Estado;



No entregué a SaludCoop-CaféSalud-Caprecom-etc a políticos que las saquearon — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 2, 2022

Desde el Centro Democrático también han respaldado a la candidata. La senadora Paloma Valencia destacó que le gusta el liderazgo de Betancourt, en donde todos pueden aportar.

“La naturaleza del centro en teoría debería ser precisamente tener puentes con las otras ideologías. Lo raro del ‘centro’ colombiano es que es sectario y polarizador”, aseguró Valencia.

Además, mostró su simpatía por la candidata, ante la falta de un aspirante que los represente. “Me parece que Ingrid Betancourt entiende que Colombia necesita una coalición amplia para defender la democracia. El Centro Democrático no tiene candidato. Ha hecho política sin maquinarias ni corrupción”, comentó la senadora uribista.

La aspirante de Verde Oxígeno ha sido fuertemente criticada, especialmente por la centroizquierda, que considera que sus acciones no los representan y los han afectado.

En las últimas horas, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, los únicos congresistas electos bajo el aval de Verde Oxígeno, sacaron un comunicado en el que expresan su descontento con que Betancourt se acerque al uribismo.

“Resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el Centro Democrático. En este caso, además, somos enfáticos en decir que las ideas del expresidente Uribe contradicen a fondo nuestras convicciones y visión de país”, dijeron De la Calle y Carvalho.

De la Calle quedó en una encrucijada, porque su curul podría quedar comprometida por doble militancia. Por ahora, no puede hacer campaña por Sergio Fajardo. Esto llevó a que De la Calle enviara un mensaje a la candidata en la que le pedía dejar su candidatura, a lo que ella contestó negativamente.

Desde la Centro Esperanza tienen la teoría de que Betancourt se ha movido con cálculos políticos. El representante Mauricio Toro dijo que es un personaje que no se ve ni en Netflix, porque llegó a Colombia a crear esa alianza, se lanzó a último minuto como candidata, puso a su sobrina como candidata al Congreso y al final rompió la coalición.

Ingrid se fue de la Centro Esperanza luego de que denunciara las maquinarias políticas de Alejandro Gaviria tras entrar a esa alianza. “Hipócrita y oportunista”, dijo el excandidato en un mensaje que todos entendieron como una crítica a la candidata.

“Esta es la cultura de la violencia y la intolerancia que lleva a justificar acomodarse con la corrupción. Las maquinarias, no tienen ideologías. Hoy con el uno, mañana con el otro. ¿No aprendiste la lección?”, le contestó la candidata.

La víctima de las Farc ha dicho que sus únicas líneas rojas son que los apoyos que tenga no representen a las maquinarias y que por eso abre la puerta al uribismo.

En entrevista con Vicky en Semana señaló que al expresidente Álvaro Uribe le debe su vida, ya que fue en medio de su gobierno que fue recuperada de la selva a través de la Operación Jaque.

“Yo lo que sí quiero decir y lo repito, es que yo al presidente Uribe le debo mi libertad y mi vida. Es decir, obviamente también lo podemos mirar desde otra perspectiva y decir: ‘Sí, pero se demoraron siete años’. La verdad, es que le debo la vida. Es decir, si la Operación Jaque no se hubiera efectuado, es posible que primero yo no estuviera con vida y es posible también que Colombia no hubiera alcanzado este espacio de paz que se dio con el acuerdo que obviamente podemos criticar, estar en desacuerdo, pero sí nos cambió el ecosistema colombiano”, comentó la candidata.