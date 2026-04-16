Este jueves 16 de abril se realizó una nueva jornada en la central mayorista de Corabastos, la cual se caracterizó por la reducción y aumento en precios de varios alimentos en venta en Colombia, principalmente aquellos productos que provienen del departamento de Cundinamarca.

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Dentro del desarrollo de la jornada, ingresó un total de 1.131 vehículos con carga, sumando aproximadamente 7.820 toneladas. Adicionalmente, se resalta la caída de precios de alimentos claves para los colombianos, siendo la papa parda pastusa y la mazorca.

Estos dos han ido presentando una disminución de precio desde la semana pasada debido a la alta oferta de clientes, sobre todo por la temporada de cosechas que llegan desde la Sabana de Bogotá y de municipios como Simijaca, Cundinamarca. No obstante, la mazorca ha venido variando sus precios durante los últimos días.

Para este 16 de abril, el precio del bulto de papa pastusa se mantiene en $70.000. Por su parte, la mazorca, que había registrado una caída a $50.000 el 15 de abril, subió nuevamente hasta los $60.000.

Estos fueron los productos que bajaron de precio este jueves 16 de abril

Dentro del boletín otorgado por Corabastos, los productos alimenticios que registraron reducciones en sus precios son los siguientes:

Limón Tahití : Un bulto del alimento (70 en cantidad) equivale a un precio aproximado de $300.000 pesos con calidad extra y $290.000 pesos con calidad primera.

: Un bulto del alimento (70 en cantidad) equivale a un precio aproximado de $300.000 pesos con calidad extra y $290.000 pesos con calidad primera. Habichuela : Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio aproximado de $280.000 pesos con calidad extra y $275.000 pesos con calidad primera.

: Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio aproximado de $280.000 pesos con calidad extra y $275.000 pesos con calidad primera. Zanahoria: Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio aproximado de $100.000 pesos con calidad extra y $95.000 pesos con calidad primera.

Cabe mencionar que la reducción de los productos deriva de la llegada constante de estos alimentos desde las zonas productoras, aumentando la cantidad disponible y dejando como resultado la caída de precios.

Estos fueron los productos que subieron de precio este jueves 16 de abril

Dentro del boletín otorgado por Corabastos, los productos alimenticios que registraron aumentos en sus precios son los siguientes:

Plátano colicero : Un kilo del alimento equivale a un precio aproximado de $2.000 pesos con calidad extra y $1.800 pesos con calidad primera.

: Un kilo del alimento equivale a un precio aproximado de $2.000 pesos con calidad extra y $1.800 pesos con calidad primera. Melón : Un kilo del alimento equivale a un precio de $3.200 pesos con calidad extra y $3.000 pesos con calidad primera.

: Un kilo del alimento equivale a un precio de $3.200 pesos con calidad extra y $3.000 pesos con calidad primera. Ajo rosado : Un atado del alimento (10 en cantidad) equivale a un precio de $60.000 pesos con calidad extra y $55.000 pesos con calidad primera.

: Un atado del alimento (10 en cantidad) equivale a un precio de $60.000 pesos con calidad extra y $55.000 pesos con calidad primera. Cebolla cabezona roja : Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio de $140.000 pesos con calidad extra y $135.000 con calidad primera.

: Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio de $140.000 pesos con calidad extra y $135.000 con calidad primera. Frijol verde : Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio de $220.000 pesos con calidad extra y $215.000 pesos con calidad primera.

: Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio de $220.000 pesos con calidad extra y $215.000 pesos con calidad primera. Mazorca: Un bulto del alimento (50 en cantidad) equivale a un precio de $60.000 pesos con calidad extra y $55.000 con calidad primera.

Panorama para hacer mercado

A día de hoy se registran buenas ofertas para los productos básicos que forman parte de la canasta familiar, entre ellas el arroz, lentejas, garbanzos, arveja verde seca y otros granos.

La misma situación se presenta con productos como la carne de res, el pollo, el pescado, el huevo, el queso, la panela y la leche, las cuales permanecen llegando en grandes cantidades.

Se les reitera a los ciudadanos que los precios de los alimentos pueden ir variando cada día, dependiendo de la cantidad de alimentos que lleguen a los mercados, por lo que se recomienda estar atentos a variaciones y aprovechar cuando los productos se encuentren más baratos.