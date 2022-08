Preocupa que Petro haya nombrado a personas que no conoce o no tienen experiencia: Sergio Fajardo

El exprecandidato presidencial al período 2022-2024, Sergio Fajardo, criticó la manera en que el presidente Gustavo Petro asignó el gabinete de gobierno y criticó que varias de las personas que nombró en los diferentes ministerios no están aptas o en capacidad de ejercer estos cargos.

El matemático publicó en su cuenta oficial de Twitter un audio en el que revela por qué considera que las personas asignadas a los ministerios le generan preocupación y argumenta que “designar un gabinete es un acto fundamental para un gobernante que define su capacidad para liderar. Preocupa que el presidente Petro haya nombrado a varias personas que no conoce o no tienen experiencia en el sector nombrado. Suscita dudas y es un complejo punto de partida”, expresó en su trino.

Allí agregó que el gabinete toma importancia, ya que es “una mezcla muy grande, como una entidad extraordinaria y ahí está la composición que uno tiene que mirar unos ministerios que son clave en el sustento de todo lo que va a pasar con el gobierno, como son Cancillería, Defensa, Hacienda y lo que ocurre con el Congreso, con el MinInterior y la Secretaría General de la Presidencia”.

En ese sentido, Fajardo recalcó que es muy importante la articulación entre Presidencia, gabinete y otras entidades del Gobierno, teniendo en cuenta que de las buenas administraciones es donde se verán los mejores resultados. Dicho esto, criticó que personas de la política tradicional o personas del establecimiento sigan estando en cabeza de entidades de nombre y poder.

“Es un grupo en el cual todos se apoyan para avanzar en su gestión y en ese núcleo básico tiene personas que han hecho parte del establecimiento; por ejemplo, Mauricio Lizcano es el que trabaja con el presidente, Roy Barreras en la presidencia del Senado es el que trabaja los políticos en el Senado y Alfonso Prada en el Ministerio del Interior es quien trabaja con el puente entre Congreso y Presidencia de la República. Estas son entonces tres personas del establecimiento político de toda la la vida”, aseveró el exgobernador de Antioquia.

Por otra parte, indicó que uno de los temas que más lo alerta es que el presidente Petro haya escogido un gabinete al cual no conoce y el cual no cuenta con la suficiente experiencia administrativa para ejercer altos cargos de Gobierno.

“Hablo desde mi experiencia como gobernante y empiezo por decir: para mí un momento cumbre y fundamental en lo que ocurre para la gestión de un gobernante es la selección de las personas que van a trabajar con uno. Eso es un momento culminante, porque es una decisión que termina siendo del individuo, de la persona que gobierna, y ahí se juega mucho de lo que esta pasando”, apuntó.

Por ende, otro de los cuestionamientos que Fajardo realizó fue qué planeación y orden hay en un nombramiento que se da por Twitter, es decir, hubo ministros que se enteraron de su nuevo cargo de Gobierno por medio de la red social.

“Algo que me ha llamado la atención y me suscita dudas y las comparto con usted, y por supuesto con toda la audiencia, y es yo leía y he visto durante estos tiempos que hay un montón de personas que han sido nombradas por Twitter y que no han hablado con el presidente para ser nombradas como ministros; por ejemplo, que los llama la secretaria del presidente para saber si quiere ser ministro, y yo digo, acá hay algo muy extraño. Es muy extraño porque para nombrar a una persona uno tiene que conversar con la persona, conocer la persona e identificarse para trazar una línea para avanzar en lo que va a constituirse con el Gobierno.

Esa forma y como cuando yo escucho que dicen yo me enteré por Twitter de que me iban a nombrar en un cargo, eso a mí me suscita dudas grandes acerca del liderazgo que se va a tener como presidente y como coordinador. Como lo señalaba anteriormente Alejandro Santos, de trazar una línea usted se imagina con una persona que usted no vio nunca y empieza a trabajar y tiene algún tipo de discrepancia, eso conlleva tarde que temprano a confrontaciones en el interior del Gobierno y se debilita”, aclaró.

Por tal razón es que a Sergio Fajardo le generaron inquietudes, inseguridades e interrogantes sobre el nuevo gabinete que acompañará al presidente Petro.

“Hay varios interrogantes que estarán por verse y ahí es donde repito, el papel del presidente es muy importante y cómo este articula todo un equipo. Hay gente con procedencias muy diferentes, con miradas muy diferentes; algunas sin ningún tipo de experiencia gubernamental de dirección”, aseveró.

Por último, el profesor concluyó que cuando dice que hay interrogante en el gobierno de Petro no quiere decir que vaya a salir mal, simplemente que varios de sus ministros, como la de Salud, no cuentan con la experiencia administrativa que el cargo de alto Gobierno requiere.