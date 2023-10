Expresidente Andrés Pastrana amplía su denuncia contra el senador Iván Cepeda por injuria y calumnia

“Hay una querella presentada por mí frente a tres acusaciones que hace el señor en un tuit, que nos dice que hemos recibido financiación por parte del paramilitarismo a la campaña (presidencial en 1998), le hemos preguntado hoy. No se ha presentado ni una sola prueba en referencia a eso, por lo tanto, no la hay”, expresó el expresidente tras la fallida conciliación.

El exmandatario también aseguró que jamás ha sido mencionado en el escándalo de los nexos y acuerdos firmados entre dirigentes políticos y grupos paramilitares. “Le dije: ‘Me extraña porque la parapolítica fue posterior a mi gobierno. En conclusión, no hubo ninguna prueba, ninguna evidencia, no hubo ánimo de retractarse de este trino del senador Cepeda, entonces la justicia continúa”.

“De ninguna manera pienso ni retractarme ni rectificarme sobre lo que he dicho, así que, como siempre, muy respetuoso de las decisiones judiciales y dispuesto a comparecer a los llamados que haga la Corte Suprema en este caso”, precisó el congresista. Tengo la convicción de que he actuado respetando la justicia y de que no he incurrido en ninguna calumnia ni injuria”, afirmó Cepeda en su momento.