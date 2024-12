Presidente Petro, a declarar en proceso contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público salpicados en escándalo de la UNGRD

SEMANA reveló unos explosivos audios en los que Benavides le contó a la Fiscalía que el ministro Bonilla le decía “que se le acababa el tiempo y que algo había que hacer. Yo le digo: ‘Ministro, ¿qué hacemos, ministro? Allá no se está moviendo nada, y ¿por qué lo sabía yo?. Yo era la que recibía la presión del Congreso y me decían: ‘No están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año’. ‘María Alejandra, hazlo’, y yo le decía al ministro que yo lo hacía, yo le decía al ministro permanentemente: ‘Ministro, esto me dice el Congreso de la República’”.