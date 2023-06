Presidente Petro condecoró a militares e indígenas con la Cruz de Boyacá por el rescate de niños perdidos en la selva

El presidente de la República, Gustavo Petro, condecoró a la tropa que participó en la búsqueda de los cuatro menores de edad que estaban perdidos en la selva del Caquetá y a los indígenas que apoyaron a los militares en las labores que se desplegaron en la tupida maleza.

Petro les entregó a los uniformados y a los indígenas la Cruz de Boyacá por las acciones que se desplegaron para encontrar con vida a los niños que permanecieron más de 40 días deambulando en la selva.

El mandatario colombiano indicó en el discurso que dio en la Plaza de Armas que el exitoso resultado de la Operación Esperanza debe servir como ejemplo para que se inicie en el país una nueva fase de entendimiento nacional.

Niños sobrevivientes del accidente aéreo en el Caquetá - Foto: El País

“Se ha establecido un puente entre el Estado y las comunidades. Ustedes, miembros de las Fuerzas Militares, apoyados de satélites y ustedes, queridos indígenas, con la ayuda del Yagé. Ya no se discute si el saber occidental o el tradicional es más importante. Juntos, trajeron de regreso a los niños”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Añadió el mandatario colombiano: “Ese fue el mensaje de la madre selva: que nos tenemos que entender todos y todas. Entendernos alrededor de las ilusiones y esperanzas y necesidades, que quieren ser colmadas por decenas de millones de colombianos que vive en uno de los países más desiguales de la tierra”.

“Esto significa que nos entendamos como nación, sin ningún tipo de exclusiones, con un objetivo común: buscar y preservar ‘la vida’, para que las nuevas generaciones no se nos vayan en barcos y aviones porque no quieran pisar este, el país de la belleza, y no encuentran espacio de dignidad aquí”, insistió Petro.

Las preguntas resueltas y sin resolver que dejó el hallazgo de los cuatro menores en el Guaviare. - Foto: Foto 1: SEMANA - Foto 2: Fuerzas Militares - Foto 3: Presidencia - Foto 4: Fuerza Aérea Colombiana - Foto 5: AFP

De acuerdo con información de las autoridades, los cuatro hermanos indígenas desaparecieron el pasado primero de mayo, tras el accidente de la avioneta en la que viajaban con varios adultos que fallecieron, en inmediaciones de Solano (Caquetá).

Narciso Mucututuy reveló detalles sobre los momentos cruciales para la supervivencia de los niños durante su periplo por las selva. - Foto: Cortesía

“El pasado 9 de junio, el jefe de Estado confirmó la noticia, por medio de su cuenta de Twitter, del rescate de los cuatro menores de edad, al llegar a Bogotá procedente de La Habana, Cuba, donde asistió al cierre del tercer ciclo de conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, detalló la Casa de Nariño.

Triste noticia: autoridades confirman que es “improbable encontrar” a Wilson en la selva del Guaviare. No lo buscarán más

Colombia fue testigo hace unas semanas de un verdadero milagro, luego de que fueron encontrados con vida los cuatro niños indígenas que estaban desaparecidos en medio de la selva del Guaviare.

“¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los cuatro niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana”, fue el mensaje que escribió en aquel momento el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, en la que además compartió la primera imagen del rescate.

En medio de la búsqueda del perro Wilson, Ejército logra salvarle la vida a Óliver, mordido por una serpiente. Esta es la historia - Foto: Ejército Nacional

No obstante, la alegría no fue del todo completa, debido a que Wilson, el perro rescatista que fue fundamental para encontrar a los menores, se perdió durante la Operación Esperanza. El general Pedro Sánchez, comandante de operaciones especiales de las Fuerzas Militares, aseguró este lunes que es “improbable encontrar” al animal.

El general Pedro Sanchez lideró la búsqueda de los niños perdidos en la selva del Guaviare. (Photo by Daniel MUNOZ / AFP) - Foto: AFP

El uniformado, de igual manera, manifestó que la institución ha hecho todos los esfuerzos necesarios para localizar al canino, pero ha sido imposible, puntualizando que cerca de 70 hombres se internaron en la selva para buscarlo.

El perro participaba en la búsqueda de los niños indígenas cuando desapareció - Foto: Cortesía Fuerzas Militares

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que poné en alto riesgo a nuestras tropas”, indicó inicialmente.

Luego, sentenció: “Hemos hecho lo que está a nuestro alcance, hemos empleando todos los recursos de una operación especial para traer a nuestro comando Wilson de regreso, pero ha sido imposible encontrarlo. Creemos que ya es imposible encontrarlo”.

Wilson, el perro que ayudó a encontrar a los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare. - Foto: Fuerzas Militares

El general Sánchez recalcó ante los medios de comunicación que también hay que pensar en la seguridad de los oficiales que se dedicaron día y noche a encontrar al perro, el cual desapareció a finales de mayo.

Finalmente, el comandante de las Fuerzas Militares enfatizó que Wilson siempre será honrado, debido a que sin él nunca se hubiera logrado el milagro de encontrar a los menores con vida. Asimismo, señaló que la madre del can fue condecorada en homenaje a este.

“La vida de nuestros comandos, de nuestros seres humanos que están allá también vale. Hay que analizar la inteligencia, las operaciones, la logística, para que a nuestros oficiales no les pase nada. Seguiremos honrando la memoria de Wilson”, puntualizó.

El comandante de las operaciones especiales de las Fuerzas Militares, el general Pedro Sánchez, anunció refuerzos en la búsqueda de los menores perdidos en el Caquetá. - Foto: Fuerzas Militares

Cabe mencionar que el soldado Severino Ríos, que formó parte del rescate de los pequeños indígenas, explicó en Noticias Caracol qué le pudo haber pasado al canino y por qué se perdió en medio de la selva. Asimismo, puntualizó que las condiciones de la zona donde se perdió son bastante complejas.

“El terreno es muy complicado, muy intenso, hay muchos árboles altos. Es muy oscuro, porque no se ve el sol. El perrito, pues yo lo enviaba más o menos cinco metros, y ya el perrito no lo veía, entonces me tocaba llamarlo para ubicarlo. En eso todo se ve igual, entonces uno se puede estar perdiendo”, manifestó el uniformado.

SEMANA pudo conocer que la operación continuará activa por unos días, por lo tanto los hombres que siguen en la selva continuarán recorriendo la zona por si se presenta una novedad de última hora.