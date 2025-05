Presidente Petro dice que “jefe gremial” estaría detrás de supuesto golpe de Estado: “Complot”

“Puede el jefe gremial decirnos por qué está participando en un complot que se llama golpe de Estado, al lado del senador Díaz-Balart, que no lo organizó, sino que le están pidiendo que entre. No conozco cómo un senador por muy de extrema derecha que sea, se le ocurra conspirar contra un presidente progresista, latinoamericano, al lado de políticos que han metido organizaciones narcotraficantes”, expresó el presidente.

Y agregó: “ Señor Díaz-Balart, cómo se le ocurre juntarse —puede que no sepa, pero se lo informo— con organizaciones narcotraficantes colombianas. Si no lo sabe, se lo voy a hacer saber en la justicia de los Estados Unidos”.

“Debe saberse, porque la culpa no la tiene el viejo; lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot y no es nacional el complot. No es de colombianos, aunque haya colombianos y, por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos”, avanzó el mandatario colombiano.