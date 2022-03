Primicia: Procuraduría cita a víctimas de presunto abuso sexual por parte de Fabián Sanabria

SEMANA sigue revelando detalles de las denuncias y el expediente en contra del profesor Fabián Sanabria en el que ahora el ministerio público citó a varias víctimas de presunto abuso sexual por parte del docente, para que cuenten su versión sobre esta grave acusación.

Uno de los testimonios más importantes es el de Steeven López, el joven que asegura hacer sido violado, amarrado y golpeado por Sanabria. La citación se da luego de que SEMANA revelara la audiencia de imputación en contra de Sanabria, precisamente por el caso de López cuyo testimonio es desgarrador.

“Escuchar en diligencia de declaración jurada de ratificación y ampliación de los hechos por él denunciados, al señor Steeven Hyde López Robles a través del aplicativo zoom; para el efecto se establece como fecha y hora el miércoles 9 de marzo de 2022 a las diez de la mañana (10:00 am)”, señala el auto conocido en exclusiva por SEMANA.

Pero no solamente Steeven. La Procuraduría busca escuchar otros testimonios de denunciantes porque pide declaración jurada de ratificación y ampliación de los hechos para todas las posibles víctimas.

El relato de la Fiscalía se ha convertido en una de las piezas claves de la investigación. “Usted, señor Sanabria, procede de manera violenta a bajarle el pantalón al joven Steeven. Lo pone boca abajo y le coloca una de sus piernas entre el cuello y la espalda para inmovilizarlo (...) Se acuesta encima del joven haciendo presión sobre su cuerpo y frotándole el pene en la cola mientras el joven Steeven lloraba, para proceder luego a penetrarlo vía anal con su miembro viril”, dijo la fiscal Gina Jiménez en plena audiencia.

El auto, conocido en exclusiva por SEMANA, ordena dos cosas muy importantes:

“Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que, con destino al presente trámite, informe si en esa entidad cursa o ha cursado alguna investigación en contra del servidor público docente de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Fabián Sanabria Sánchez, y que indiquen el (los) tipo (s) penal por el cual se investiga, así como la indicación los presuntos sujetos activos y pasivos correspondientes”.

En otro punto, se pide oficiar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH para que, informe si el servidor público docente de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Fabián Sanabria Sánchez (...) “ha tenido vínculo laboral, contractual, académico o de cualquier tipo con esa entidad; en caso afirmativo que certifiquen dicha situación indicando tipo de vinculación, grado, fecha de inicio, de terminación y las funciones correspondientes, así como copia de los actos administrativos de vinculación incluyendo el acta de posesión y los de retiro si fuere el caso”.

Y efectivamente, el caso avanza en la Fiscalía. Por un lado, para el próximo primero de abril quedó programada la audiencia en la que se definirá el recurso de apelación presentado por los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General, en contra de la decisión del juzgado 34 de control de garantías, que se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento al profesor Fabián Sanabria Sánchez, en la audiencia que se celebró el pasado 14 de enero.

Fuentes cercanas al proceso le señalaron a SEMANA que la Fiscalía General busca que se imponga una medida para que Sanabria no salga del país y tenga que presentarse periódicamente ante las autoridades, esto con el fin de evitar que afecte el desarrollo normal del proceso penal.

Los avances de la investigación se han adelantado más en Fiscalía y Procuraduría pero no ocurrió lo mismo en la Veeduría de la Universidad Nacional: “Resulta inaudito el adormecimiento que se adelantó durante estas investigaciones al interior de la universidad. La Nacional no hizo nada, prácticamente. Esperamos que esto no haya prescrito, precisamente por la inactividad. Y en caso de que fuera así, se necesitan pronto resultados por parte de la Procuraduría General”, le dijo a SEMANA el abogado Juan Felipe Criollo quien defiende a Steeven López, una de las posibles víctimas.

Cabe recordar que la defensa pidió un memorial a la seccional del Fiscal General para mantener a la fiscal del caso pero el tema no se ha definido. Fuentes del caso señalan que sería conveniente mantener a la misma investigadora que hasta ahora ha liderado el tema para evitar entorpecer el expediente.