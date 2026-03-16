Procurador Eljach pide a la Corte Constitucional avalar la mayoría de la emergencia económica decretada por Petro

A la Corte Constitucional llegó el concepto del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidiendo avalar la mayoría de artículos que hacen parte de la primera emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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El documento de 45 páginas, firmado por Eljach, concluyó que el examen formal y material de la Procuraduría sobre el Decreto 1474 de 2025 se desprende de medidas tributarias que superaron los juicios de constitucionalidad que se aplican en ese tipo de resoluciones expedidas en casos de estados de emergencia.

Por eso, destacó que “las medidas relacionadas con la ampliación temporal del impuesto sobre las ventas, el impuesto al patrimonio (arts. 4 y 5), la sobrepasa al sector financiero (art. 6), el impuesto especial para la estabilidad fiscal aplicable al sector extractivo (arts. 8 a 13) y, el impuesto al consumo (arts. 15 a 19) superan los juicios de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad”.

El magistrado Carlos Camargo es el ponente en este proceso. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Para la Procuraduría, esos artículos son herramientas tributarias temporales, estructuralmente definidas, focalizadas en sujetos con mayor capacidad contributiva o en sectores con alta generación de renta, que permiten obtener recaudo inmediato sin alterar el sistema tributario ni comprometer los derechos constitucionales.

El concepto de Gregorio Eljach llegó a la Corte días después de que anunciaran que a finales de marzo la Sala Plena convocará una sesión para tomar decisiones de fondo sobre la ponencia del magistrado Carlos Camargo frente a ese decreto expedido por el Gobierno Petro.

El pasado 29 de enero, los magistrados de la Sala Plena decidieron suspender provisionalmente los efectos de la primera emergencia económica y social, pero el Gobierno ha seguido expidiendo nuevas resoluciones con ese mismo fin para atender las regiones inundadas por la fuerte ola invernal que se vivió en Colombia.

Pero sobre ese primer decreto de emergencia, Eljach insistió que “el gravamen al sector extractivo encuentra sustento en su peso macroeconómico, su participación significativa en la generación de divisas y la existencia de rentas asociadas a la exposición de recursos naturales no renovables”.

Por lo que la Procuraduría considera que esa carga adicional, estipulada en el tiempo y con tarifa moderada, “no resulta confiscatoria ni irrazonable frente a la finalidad constitucional de asegurar recursos para conjurar la contingencia identificada”.

El ente de control también estudió las medidas de saneamiento tributario, alivios en sanciones e intereses y el impuesto complementario de normalización tributaria, concluyendo que superan los “juicios materiales” de los estados de excepción.

“Estas disposiciones tienen carácter transitorio y buscan incentivar el pago oportuno de obligaciones, reducir ligitiosidad administrativa y judicial, ampliar la base gravable real y generar un recaudo extraordinario de corto plazo”, explicó la Procuraduría.

Aunque Eljach pidió avalar la mayoría del decreto de emergencia económica, cuestionó el artículo 14, que establece la no deducibilidad de regalías en el impuesto sobre la renta, teniendo en cuenta que la disposición “altera estructuralmente la determinación de la renta líquida gravable al desconocer un egreso obligatorio de fuente constitucional”.

Ahora la Corte Constitucional deberá estudiar esta solicitud de la Procuraduría General de la Nación que estaría en una orilla completamente diferente a la postura de los magistrados que en su momento decidieron suspender de manera temporal la emergencia económica decretada por el presidente Petro.