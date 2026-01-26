Nación

Procuraduría abre investigación tras la portada de SEMANA sobre la olla podrida en el Ejército con gastos reservados

SEMANA reveló denuncias sobre cómo, en la inteligencia militar, se estarían amangualando uniformados para robarse recursos destinados a prevenir ataques terroristas y reducir objetivos de alto valor.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 9:54 p. m.
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FACHADA, EDIFICIO ED 2270 portada Semana
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FACHADA, EDIFICIO ED 2270 portada Semana Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Fuentes de la Procuraduría le confirmaron a SEMANA que se abrió una investigación tras las recientes denuncias sobre el posible manejo irregular por parte de miembros de la inteligencia militar de los dineros de gastos reservados que son para evitar acciones terroristas en el país y para atacar objetivos de alto valor.

SEMANA reveló las denuncias que cursan en la Fiscalía y al interior del propio Ejército, donde se advierte que oficiales y suboficiales habrían intentado apropiarse, mediante el uso de fuentes humanas falsas, de dineros de recompensas luego de la muerte de un importante cabecilla (Paisa Duber), de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Los militares de inteligencia, según la denuncia que cursa en la Fiscalía, buscaban que les pagaran con información falsa, cerca de 600 millones de pesos por parte del Ministerio de Defensa.

Documento firmado por el general Federico Mejía.
Documento firmado por el general Federico Mejía. Foto: :SUMINISTRADO A SEMANA

El segundo caso que reveló SEMANA se habría registrado en el departamento de Arauca. Allí, un oficial y otros uniformados presuntamente se habrían prestado para realizar una misión de trabajo falsa con el propósito de quedarse con los dineros que les fueron asignados.

La situación es de extrema gravedad, según indicaron las fuentes militares, pues la misión de trabajo que debía cumplir el oficial, un mayor, era la de hacer inteligencia para evitar acciones terroristas del ELN. A los pocos días de no cumplirse el trabajo, la base militar de Puerto Jordán fue atacada con explosivos por la guerrilla, dejando tres muertos y más de 20 heridos, hechos ocurridos en 2024.

El tercer caso revelado por SEMANA salpica al general Federico Mejía, quien habría firmado documentos en los que se habría presentado un presunto mal manejo de los gastos reservados entre 2023 y 2024 cuando era comandante del Comando Específico del Cauca. El general Mejía respondió a SEMANA, indicando que se trata de hechos que deben investigar las autoridades competentes.

Tras la denuncia de SEMANA, el Ejército respondió que:

En relación con la operación militar en la que fue neutralizado alias el Paisa Duber, que, a la fecha, no se ha efectuado el pago de recompensa alguna por concepto de la información que condujera a la neutralización de este objetivo militar de alto valor estratégico, toda vez que se encuentran en trámite y cumplimiento los procedimientos legales establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional para el pago de recompensas.

Denuncia sobre la muerte de alias Paisa Duber.
Denuncia sobre la muerte de alias Paisa Duber. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Como lo señala el artículo publicado, estas presuntas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que adelanta las investigaciones correspondientes, junto con los demás organismos de control del Estado.

Así mismo, en el marco del principio de colaboración armónica, el Ejército Nacional ha brindado los apoyos necesarios para el acceso a la información requerida, conforme a los protocolos legales y de seguridad establecidos.

Simultáneamente a la acción del ente investigador, cada unidad militar comprometida en los hechos ordenó, en el marco de sus competencias legales, la apertura de las investigaciones administrativas y disciplinarias internas, con el fin de verificar y constatar la veracidad de la información y la posible responsabilidad individual de cada uno de los miembros del Ejército Nacional referenciados en las denuncias.

