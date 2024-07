Procuraduría le pone el ojo a los cambios de Colpensiones para poner en marcha el nuevo modelo pensional: “no está preparada”

“La entidad no se opone a una reforma, sino a muchos aspectos de esa reforma que están por reglamentar, que no fueron definidos en el texto, que quedaron confusos, se opone a la vigencia, se opone a la institucionalidad de Colpensiones porque conocemos sus fallas desde que la crearon. Desde muchos escenarios académicos, técnicos y requerimientos, hemos manifestado contundentemente que la entidad no está preparada para cumplir las obligaciones que tiene la nueva reforma pensional”, agregó la procuradora Ojeda.