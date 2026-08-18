Pronóstico del clima hoy en Colombia,¿en qué ciudades lloverá según el Ideam?

Colombia tendrá una jornada con menores acumulados de precipitación en comparación con los días anteriores, pero persistirán lluvias en sectores del Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía.

El pronóstico también advierte sobre posibles temperaturas cercanas o superiores a los valores climatológicos de agosto en algunas zonas del país.

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Lluvias y temperaturas marcarán la jornada

En el Caribe, las precipitaciones más relevantes se esperan en sectores del sur de Bolívar durante la mañana, mientras que en la tarde podrían presentarse lluvias en La Guajira, Magdalena y Cesar.

En la región andina, las lluvias se concentrarían principalmente en la tarde y noche en sectores de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero.

En el Pacífico se prevén lluvias ligeras durante la tarde y la noche en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la Orinoquía y Amazonía también se esperan precipitaciones en diferentes momentos de la jornada.

El pronóstico señala además que podrían registrarse temperaturas cercanas o superiores a los valores habituales de agosto en La Guajira, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Huila y zonas altas de Nariño y Cauca.

unja tendrá una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en las principales ciudades del país

El pronóstico para las principales ciudades de Colombia anticipa una jornada con cielos entre parciales y mayormente nublados y posibilidad de lluvias en varias de las capitales del país.