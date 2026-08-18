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Pronóstico del clima hoy en Colombia,¿en qué ciudades lloverá según el Ideam?

Aunque se esperan menores acumulados de lluvia frente a días anteriores, varias regiones del país tendrán precipitaciones y temperaturas elevadas.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

18 de agosto de 2026 a las 6:34 a. m.
El pronóstico del clima para este martes 18 de agosto anticipa lluvias en varias regiones de Colombia, mientras algunas zonas podrían registrar temperaturas elevadas.
El pronóstico del clima para este martes 18 de agosto anticipa lluvias en varias regiones de Colombia, mientras algunas zonas podrían registrar temperaturas elevadas. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Colombia tendrá una jornada con menores acumulados de precipitación en comparación con los días anteriores, pero persistirán lluvias en sectores del Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía.

El pronóstico también advierte sobre posibles temperaturas cercanas o superiores a los valores climatológicos de agosto en algunas zonas del país.

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Lluvias y temperaturas marcarán la jornada

En el Caribe, las precipitaciones más relevantes se esperan en sectores del sur de Bolívar durante la mañana, mientras que en la tarde podrían presentarse lluvias en La Guajira, Magdalena y Cesar.

En la región andina, las lluvias se concentrarían principalmente en la tarde y noche en sectores de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero.

En el Pacífico se prevén lluvias ligeras durante la tarde y la noche en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la Orinoquía y Amazonía también se esperan precipitaciones en diferentes momentos de la jornada.

El pronóstico señala además que podrían registrarse temperaturas cercanas o superiores a los valores habituales de agosto en La Guajira, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Huila y zonas altas de Nariño y Cauca.

Tunja
unja tendrá una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en las principales ciudades del país

El pronóstico para las principales ciudades de Colombia anticipa una jornada con cielos entre parciales y mayormente nublados y posibilidad de lluvias en varias de las capitales del país.

  • Bogotá: posibles lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en el norte, occidente y suroccidente durante la tarde. Cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. Temperatura máxima: 19 °C.
  • Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas durante el día. Temperatura máxima: 27 °C.
  • Tunja: se esperan lloviznas y lluvias ligeras principalmente durante la mañana, con cielo entre parcial y mayormente nublado. Temperatura máxima: 20 °C.
  • Medellín: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. Temperatura máxima: 25 °C.
  • Cartagena: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras durante la mañana. Temperatura máxima: 30 °C.
  • Barranquilla: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras en horas de la mañana. Temperatura máxima: 31 °C.
  • Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras durante la jornada. Temperatura máxima: 26 °C.
  • Popayán: probabilidad de algunas lloviznas y cielo entre parcial y mayormente nublado durante la jornada. Temperatura máxima: 23 °C.