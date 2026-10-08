El tiempo cambia este jueves 8 de octubre. Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera un aumento de las lluvias frente al día anterior, especialmente en varias regiones del país.

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Estas son las zonas donde más lloverá

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en amplios sectores de la región Pacífica, Caribe y Andina, además del piedemonte llanero, el occidente de la Orinoquía y zonas del occidente de la Amazonía.

En contraste, las lluvias serían menores hacia el oriente de la Orinoquía y la Amazonía.

En la región Caribe, las precipitaciones aumentarán durante la tarde. Se esperan lluvias moderadas y localmente fuertes en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba.

En la región Pacífica también aumentará la nubosidad durante la tarde y la noche.

El Ideam prevé lluvias moderadas y localmente fuertes en amplios sectores de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

En la mañana podrían presentarse lloviznas y lluvias ligeras en sectores del Eje Cafetero, Tolima y nororiente de Boyacá.

Para la tarde y la noche se espera un incremento de las precipitaciones, especialmente en Norte de Santander, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y occidente de Tolima.

En la Orinoquía, la mañana tendría predominio de tiempo seco.

Sin embargo, durante la tarde y la noche podrían presentarse lluvias en sectores de Meta, Arauca, Casanare y Vichada.

En la Amazonía, las lluvias aumentarían principalmente durante la tarde y la noche en Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare y sur de Vaupés.

El Ideam también prevé temperaturas cercanas o incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre en sectores del nororiente del Caribe, el occidente de la región Pacífica y amplias zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

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Bogotá tendrá lluvias durante la tarde

El Ideam señala que durante la mañana habrá nubosidad variable y lloviznas esporádicas en diferentes sectores.

En la tarde se espera cielo mayormente nublado y lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de Bogotá.

Entre las localidades mencionadas están Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar.

La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C.

Durante la noche continuarán las condiciones nubladas, con posibles lloviznas o lluvias ligeras, especialmente hacia el norte de la ciudad.

Esto se presentará en sectores como Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.