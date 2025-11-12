Suscribirse

Pronóstico del Ideam para este miércoles, 12 de noviembre: así estará el clima en Bogotá y las ciudades principales

Conozca cómo estará el clima en las principales zonas de Colombia, según la institución.

Redacción Nación
12 de noviembre de 2025, 12:24 p. m.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Nubes en Bogotá. | Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Bogotá y las principales ciudades del país durante la jornada de este miércoles, 12 de noviembre.

Se prevé que a lo largo del día habrá un cielo más nublado para las regiones del Pacífico, occidente y norte de la Andina, sur del Caribe, suroriente de la Amazonía y zonas dispersas de la Orinoquía. En estos sitios, además, pueden presentarse precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica.

El clima de Bogotá puede variar.
El clima de Bogotá puede variar. | Foto: Getty Images

La institución indicó que las lluvias de mayor consideración se presentarían en los departamentos de Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Amazonas, Vichada, Magdalena, Bolívar y Cesar.

Contexto: Inusual cambio de clima en Bogotá: esto se espera para el miércoles 12 de noviembre

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá cielo nublado con probables lluvias fuertes en el área.

Ya para la ciudad de Bogotá, se anticipa que en horas de la mañana habrá condiciones secas, que estarán acompañadas de nubosidad variable y cortos intervalos de sol.

Lluvias en Colombia
Lluvias en Colombia. | Foto: Colprensa

En la tarde, según el Ideam, se espera nuevamente nubosidad variada, aunque habrá lluvias ligeras a moderadas, especialmente en sectores de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. En las demás zonas, se prevén condiciones con lloviznas esporádicas.

Finalmente, para la noche se estiman condiciones de cielo nublado con lluvias de carácter ligero en sectores de Suba, Engativá y Usaquén. Además, habrá lloviznas intermitentes en las demás zonas de la capital, para que luego haya un descenso de la nubosidad y predomino de tiempo seco.

Contexto: ¿Por qué hace tanto frío? Ideam revela el por qué de las temperaturas extremadamente bajas en Bogotá para esta época del año

Así es el pronóstico para otras ciudades

  • Barranquilla: Se prevé cielo ligeramente nublado en la mañana con tiempo seco. Posibles lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana con tiempo seco. Posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se esperan condiciones parciales a mayormente nubladas durante la jornada. Se prevén lluvias en la jornada de la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Predominarán condiciones con nubosidad variable. Posibles lluvias en la tarde. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante la jornada. Son posibles lluvias en horas de la tarde y noche . (T. máx.: 26 °C).
  • Cali: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Posibles lluvias en la mañana y lloviznas en la tarde (T. máx.: 29 °C).

