Pronóstico del Ideam para este miércoles, 12 de noviembre: así estará el clima en Bogotá y las ciudades principales

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Bogotá y las principales ciudades del país durante la jornada de este miércoles, 12 de noviembre.

Se prevé que a lo largo del día habrá un cielo más nublado para las regiones del Pacífico, occidente y norte de la Andina, sur del Caribe, suroriente de la Amazonía y zonas dispersas de la Orinoquía. En estos sitios, además, pueden presentarse precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica.

El clima de Bogotá puede variar. | Foto: Getty Images

La institución indicó que las lluvias de mayor consideración se presentarían en los departamentos de Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Amazonas, Vichada, Magdalena, Bolívar y Cesar.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá cielo nublado con probables lluvias fuertes en el área.

Ya para la ciudad de Bogotá, se anticipa que en horas de la mañana habrá condiciones secas, que estarán acompañadas de nubosidad variable y cortos intervalos de sol.

Lluvias en Colombia. | Foto: Colprensa

En la tarde, según el Ideam, se espera nuevamente nubosidad variada, aunque habrá lluvias ligeras a moderadas, especialmente en sectores de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. En las demás zonas, se prevén condiciones con lloviznas esporádicas.

Finalmente, para la noche se estiman condiciones de cielo nublado con lluvias de carácter ligero en sectores de Suba, Engativá y Usaquén. Además, habrá lloviznas intermitentes en las demás zonas de la capital, para que luego haya un descenso de la nubosidad y predomino de tiempo seco.

Así es el pronóstico para otras ciudades