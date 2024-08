“Puede terminar hundiéndose por un aspecto meramente formal”: abogado John Pinzón sobre el futuro de la reforma pensional de Petro

John Alexander Pinzón Restrepo, abogado especialista en derecho administrativo y procesal, explicó en SEMANA que la admisión de la demanda no implica, por sí misma, una decisión sobre la reforma.

“En definitiva, no hay como tal una implicación por la admisión de la demanda. Es un requisito meramente formal y, como requisito formal, no tiene ninguna implicación más allá de enterar a la ciudadanía que la Corte Constitucional aceptó la demanda de inexequibilidad contra la reforma pensional ”, asegura el abogado de la Universidad Libre de Colombia.

“En términos prácticos, la única manera para que la Corte Constitucional acceda a la demanda de inexequibilidad, en definitiva, va a ser un vicio en el procedimiento, donde se aceptó esa votación en bloque y no se permitió el debate parlamentario. Ahí hay una violación, sin lugar, a duda al tema de representatividad y debate parlamentario, que puede terminar hundiendo la reforma en un aspecto meramente formal . La Corte Constitucional se tendrá que pronunciar obviamente si el Estado puede coartar hasta cierto punto el derecho a elegir un fondo o el otro”, enfatiza el litigante.

En cuanto a la utilidad de la reforma, Pinzón Restrepo no es optimista: “La reforma pensional no es beneficiosa, ya se han venido haciendo cálculos. De hecho, ese régimen de transición abrió un boquete o una ventana pensional que no es beneficioso”.