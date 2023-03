“Gracias a Dios no lo crio… se habrá torcido cuando empezó a andar con usted”: familia materna de Nicolás Petro le contestó al presidente

El presidente Gustavo Petro se refirió este domingo a las denuncias realizadas la semana pasada por Day Vásquez contra su hijo Nicolás Petro Burgos en SEMANA. Vásquez aseguró que su exesposo, actual diputado a la asamblea del Atlántico, supuestamente recibió dineros de Santander Lopesierra, ‘El hombre Malboro’, y de Alfonso ‘El Turco Hilsaca’, ambos antiguos procesados por la justicia colombiana.

En entrevista con el portal Cambio, el presidente Petro afirmó que conversó con su hijo sobre el tema: “Yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado y después hablé con Day, que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero es más o menos en esa línea. Era una separación, yo no quise interferir en eso, no me gusta, nunca en mis debates políticos me he metido en la vida íntima de nadie, a pesar de tener informaciones, porque siempre me pareció que era acabar la libertad humana si me metía más en ese tipo de terreno”. Y agregó: “Institucionalmente, es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos. Es ella la que tiene que decidir, no yo”.

Nicolás fue muy bien criado por personas intachables: su mamá y abuelos maternos.

Al unirse a su padre para hacer política le correspondía a @petrogustavo enseñarle buenas prácticas, guiarle y aconsejarle desde su experiencia.

Que forma tan olímpica de lavarse las manos. — Adriana Burgos (@nanibm) March 12, 2023

En la misma entrevista, Petro dio detalles sobre la relación personal con su hijo y reconoció que no hizo parte de su crianza. “Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”, dijo.

Esta afirmación del mandatario fue duramente respondida en Twitter por Adriana Burgos, prima tercera de Nicolás Petro, quien como su pariente vivió en Ciénaga de Oro, Córdoba. Burgos afirmó que Nicolás fue bien criado en su niñez y sobre la frase en cuestión aseguró que es una “forma olímpica de lavarse las manos”.

“Nicolás fue muy bien criado por personas intachables: su mamá y abuelos maternos. Al unirse a su padre para hacer política le correspondía a Gustavo Petro enseñarle buenas prácticas, guiarle y aconsejarle desde su experiencia. Qué forma tan olímpica de lavarse las manos”, fue el mensaje completo de la mujer en la red social.

En otro mensaje que habría sido borrado, la mujer señaló también en la red social: “Gracias a Dios no lo crio. Lo crio un hombre honorable, su abuelo materno. Se habrá torcido cuando empezó a andar con usted”.

Y la madre de ése cachorro, se desmadró: “ @petrogustavo no escarbe en la historia que sale mal librado”

Bien hecho señora @nanibm sea el hijo que sea, uno es como un tigre sobre los hijos

En diálogo con SEMANA, Burgos manifestó que la madre de Nicolás Petro es prima hermana de su papá. La mujer reiteró que el primogénito del mandatario fue criado por “personas maravillosas y correctas”.

“Generacionalmente, no somos tan cercanos. Nicolás es mucho menor que yo. Pero viví su crianza de cerca, viví al lado de su casa toda mi vida, y lo que yo pueda decir te lo diría cualquiera de la familia. Es cierto, Petro no lo crio. Lo criaron personas maravillosas y correctas”, expresó.

“Crecí con mi papá, fui responsable de la campaña Petro Presidente”: Nicolás Petro en entrevista en 2020

Nicolás Petro concedió una entrevista hace tres años en la cual habló de su padre. “La primera imagen que yo tengo de mi infancia, de mi niñez, fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Podía tener 4, 5, 6 años, no tengo la.... pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, en Córdoba, es un municipio que está a media hora de Montería. Él me tenía agarrado de la mano, yo lo miraba y estaba la plaza llena”.

“Él tenía una aspiración al Senado en ese entonces y bueno, mira, crecí al lado de eso, he crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas organizando. Por ejemplo, hace un año, más de un año, yo fui el responsable de la campaña Petro presidente en el Caribe. No es improvisación, hace más de un año yo organicé la campaña presidencial en el Caribe”, agregó Nicolás Petro.