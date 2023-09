“Que la justicia opere pronto y con rigor”: exministra de transporte por escándalo de posible corrupción en el Metro de Bogotá

A través de sus redes sociales este fin de semana, y con ocasión de la revelación de Revista Semana sobre el posible caso de corrupción en el proyecto Metro de Bogotá que salpican a altos mandos distritales y congresistas del partido Alianza Verde, se pronunció la ex ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien pidió premura y rigor en las investigaciones que ya están en curso.

Sobre el particular, la ex ministra cuestionó algunos de los apartes de la denuncia, y desde su posición de exministra de Transporte, precisó que si bien la denuncia versa sobre conversaciones en las que se hace referencia a coimas entregadas en 2022, previo a las elecciones legislativas, es necesario recordar que la licitación para la primera Línea del Metro “se adjudicó en 2019 por la empresa Metro de Bogotá”, advirtiendo que en aquel momento, “no hubo denuncia alguna por los demás proponentes”.

Orozco se pronunció frente al escándalo de corrupción a través de su cuenta de la rd social X, y puso de presente algunos aspectos para tener en cuenta en la investigación, cuestionando la credibilidad del escándalo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En ese mismo contexto, la ex funcionaria de la cartera de Transporte precisó que el fin del contrato firmado por el Estado, es el de “construir y operar la Primera Línea del Metro”, aclarando así que referida empresa “no contrata, no lícita, no adjudica nada”, aclarando que ello queda en manos de la respectiva empresa o consorcio a la que se le entregó la concesión, y que por ende, el rol de la “Empresa Metro de Bogotá solo supervisa y vigila el cumplimiento del contrato de la mano del PMO y del interventor”.