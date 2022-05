¿Qué nuevos beneficios trae la actualización de la Ventanilla Única Empresarial?

En la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque lanzó la actualización de la Ventanilla Única Empresarial, herramienta que ayudará al gremio en varios trámites que en el pasado eran engorrosos.

En el evento, el mandatario colombiano destacó que la ventanilla se traduce en un avance en materia de formalización y apoyo a los emprendedores y empresarios colombianos, el cual, para su concepto mejora las condiciones para la creación y el crecimiento de los negocios.

“Gracias a esto, los empresarios podrán realizar de manera virtual y en un solo canal, la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema de Subsidio Familiar en la plataforma Mi Seguridad Social a través de la Ventanilla Única Empresarial www.vue.gov.co”, explicó el Gobierno nacional.

La #VentanillaÚnicaEmpresarial significa que los trámites que duraban semanas y meses, se harán en una hora, de una manera fácil y efectiva. Eran, por lo menos, 10 años esperando este avance y hoy es una realidad. Esto es posible gracias al trabajo #EnEquipo con el sector privado pic.twitter.com/xVJd0tf4yl — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 2, 2022

Se detalló que la ventanilla permitirá ejecutar de forma unificada el reporte de novedad de vinculación de sus empleados ante las Eps y los fondos de pensiones a los que se encuentren afiliados los trabajadores, y ante las ARL y Cajas de Compensación Familiar escogidas por las empresas.

“Los nuevos servicios se suman a los que ya vienen funcionando en materia de registro mercantil, tributario, enlace con el Invima para tramitar normas sanitarias, y otros más que han significado una importante disminución de tiempo, lo que se traduce en ahorro en dinero y mayor productividad para las empresas del país”, recalcó la Presidencia de la República.

Presentamos, con @MinSaludCol, @MintrabajoCol y @MincomercioCo, la actualización de la #VentanillaÚnicaEmpresarial (VUE) que unifica 28 trámites, entre los que se destacan varios en materia de seguridad social, representando un beneficio para empresarios y emprendedores del país. pic.twitter.com/Xwj8PTwoOM — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 2, 2022

“Estos nuevos servicios virtuales en materia de seguridad social hacen parte del esfuerzo conjunto del Gobierno con el apoyo del sector privado, para facilitar la actividad empresarial en el país”, señaló el jefe de Estado.

Sumado a ello, el Gobierno nacional aseguró que este año avanza la implementación de una estrategia de masificación, con el apoyo de entidades públicas y privadas, para que la VUE se posicione cada vez más como el canal principal para la creación formal de empresas en Colombia.

Economía en Colombia

Hace varios días, el presidente Iván Duque destacó el crecimiento de la economía en Colombia que fue revelada esta semana, la cual se ubicó en un 8,1 %, al indicar que ese panorama se debe a un espíritu emprendedor que tiene el país y su músculo productivo.

Sumado a ello, el mandatario colombiano dijo que los buenos indicadores por los que está atravesando Colombia son muestra de niveles altos de inversión mezclado con fenómenos de fraternidad entre empleadores y empleados.

“Vemos con orgullo el crecimiento de nuestra economía de 8,1 % en febrero de este año. Esto es posible gracias al espíritu emprendedor, de inversión y la fraternidad entre empleadores y empleados”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Señaló en ese momento: “Podemos decir con orgullo que el año pasado cerramos creciendo al 10,6 % siendo una de las economías que creció en todo el planeta, pero también hemos con orgullo como se conoció que la economía colombiana creció el 8,1 % en el pasado mes de febrero”.

“Esos indicativos no se logran si no hay detrás un espíritu emprendedor, sumado a un espíritu de inversión y si no hay detrás también esa fraternidad indisoluble entre entre empleados y empleadores”, anotó el jefe de Estado.