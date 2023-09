¿Qué opina María Isabel? Fiscalía, a hacerse respetar

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel, hoy martes, 26 de septiembre, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al ridículo que Nicolás Petro puso a hacer a la Fiscalía otorgándole libertad a cambio de una prometida colaboración con la justicia que no pasó de ser un anuncio de primer día y muy mediático, porque hasta ahí llegó.

Ayer trinó en un mensaje en el que por sus palabras pinta como digno hijo de su padre porque le siguió los consejos escribió Nicolás Petro “inicia la lucha en mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron, me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre” y aquí viene la frase que copió casi textualmente del consejo que le dió Gustavo Petro o la ¿orden de pronto? “Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.