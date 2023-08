¿Qué opina María Isabel? La falta de confianza aplasta a la economía

¿Qué opina María Isabel? Hipócritas vs. hipócrita

En una actitud muy poco política, ayer el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, acusó de hipócritas a los gobernadores que vienen clamando ante el Gobierno seguridad para sus departamentos, más aún ad portas de las elecciones de octubre. Varios de ellos le respondieron que el hipócrita era él. Pero no fue la única pelea que cazó Velasco. ¿Se sentirá acosado por la amenaza de Petro de que en 30 días se irían varios ministros?

Se vienen quejando de que ni el Gobierno los atiende ni se ven las medidas para que estas elecciones se den en normalidad. Sin embargo, resulta extraño que el ministro de la política termine cazando todo tipo de peleas, el que es un hombre cordial, de buenas maneras y curtido en la política no en ninguno recién llegado a esta ciencia, pues la primera pelea la casó con el Registrador Alexander Vega, quien ayer reveló que no descarta suspender las elecciones en el Cauca, departamento donde por momentos parece que su manejo se les ha salido de las manos al gobierno nacional.

La otra respuesta de Velasco que desconcertó fue la que le dijo a los gobernadores afirmando que no es “prudente mezclar el tema electoral con el tema de la seguridad. “Como si no tuvieran que ver máxime cuando varios de ellos de los gobernadores tienen candidato propio- dice Velasco y remató con la frase que más ofendió, “los que hemos hecho política tenemos nuestro corazoncito puesto en alguna preferencia electoral, no seamos hipócritas”. Los gobernadores no se demoraron en responderle que el hipócrita era él.