¿Qué opina María Isabel? Venganza contra la Corte Constitucional

¿Qué estará opinando María Isabel hoy jueves 23 de noviembre en SEMANA? Pues la opinión va por los lados de las burdas declaraciones del presidente Petro ante la decisión de la Corte de que las regalías de las empresas petroleras no pudieran deducirse de su impuesto a la renta.

Regalías que están obligadas a pagarle al Estado por su labor extractiva, con una apabullante mayoría de siete votos contra dos, la Corte Constitucional encontró inconstitucional que las compañías petroleras no pudieran registrar las regalías que pagan por la explotación de subsuelo en sus cálculos sobre su declaración de renta, lo cual -según muchos expertos-, que como muchos otros temas, encontraron oídos sordos en este gobierno, pues fue que se trataba de una violación de la equidad tributaria.

Se reducía algo tan absurdo como tener que pagar impuestos sobre los impuestos, lo que implicaba un notorio aumento en los recaudos que recibiría el Estado por parte del sector, pero aunque se cayó el nuevo impuesto del 10 % a las exportaciones de petróleo, la no deducibilidad de las regalías aún se mantiene, sobre lo cual hay controversias, que equivale entre un 2 y 5 % adicional en la tarifa de renta que pagan las empresas extractivas, o según Fedesarrollo que ascendería hasta un 17 %.

Oenegés como DeJusticia opinaron que ese dinero es fundamental para financiar el gasto social. En total, se calcula que la decisión de la Corte reduce el ingreso del Gobierno en unos 17 billones, pues el presidente ni corto ni perezoso va a decir que por cuenta de ese fallo de la Corte no podrá subirles el sueldo ni a los soldados ni a los policías, pero que en general congelará el año entrante el aumento de los salarios públicos de los altos funcionarios.

Por lo que calificó como la tormenta económica que se avecina. Claro, no por culpa, según él, de la falta de confianza en este gobierno, que es incapaz de reconocer y que tiene derrumbadas la inversión y el crecimiento económico en el país.

Sino por culpa de la Corte Constitucional, que tumbó el artículo de la reforma tributaria de la no deducibilidad de las regalías que, según Petro, le quitan en definitiva seis billones al presupuesto nacional. Con esa vengancita contra la Corte, no es muy probable, de todas maneras, que Petro se desprenda del pobrísimo 26 % que le queda de popularidad en este momento de su gobierno.

¿Qué opina María Isabel? Ahora, supermán Otty en la paz

Para reemplazar al fallido Danilo Rueda como comisionado de Paz, el Gobierno echó mano de Otty Patiño, su jefe de delegación en la mesa con el ELN. Su labor no será fácil. Le queda pura kriptonita con las ocho negociaciones simultáneas bajo el libreto de la paz total. Lo cierto es que Rueda no solo no pudo, sino que se le criticó que tenía más interés en fomentar las simpatías de los grupos ilegales que de la confianza de la opinión pública.