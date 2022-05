¿Qué se sabe del robo de 15 computadores en la Secretaría de Hacienda de Medellín?

El alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, ya se encuentra realizando sus funciones como mandatario de la capital de Antioquia. Este sábado se puso al tanto por el robo de unos computadores de la Secretaría de Hacienda y publicó un mensaje en Twitter en el que ordenó la investigación para esclarecer lo ocurrido con estos equipos de la administración de la ciudad.

“He ordenado a la @PoliciaMedellin que investigue el hurto de 15 computadores al servicio de la Secretaría de Hacienda de la @AlcaldiadeMed. Lo más importante es verificar, garantizar y proteger la privacidad de la información que se tiene frente a los ciudadanos de Medellín”, publicó Restrepo a través de su cuenta de Twitter.

“Siendo las 6:56 a.m. un ciudadano informa que cometieron un hurto de elementos, por lo que requieren la presencia de la patrulla en el sitio. Al llegar el cuadrante informa que en el lugar funciona una oficina de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Medellín, donde se hurtaron 15 computadores portátiles”, informó la Policía al llegar al lugar de los hechos.

Los uniformados también señalan que “uno de los empleados manifiesta que el día anterior salieron de trabajar y al llegar observan la puerta principal forzada, al revisar la parte interna se percataron del hurto”, además, destacan que el sitio “cuenta con personal de vigilancia las 24 horas”.

Al parecer, los equipos de cómputo estaban en unas oficinas del Centro de Convenciones Plaza Mayor, en el ‘Pabellón Medellín’ y donde funciona la Secretaría de Hacienda.

“Fue una reunión emotiva”: alcalde (e) de Medellín lideró el primer Consejo de Gobierno

Este viernes el alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo Gómez, sostuvo un encuentro con los secretarios de despacho de la administración distrital, quienes rechazan su nombramiento porque consideran arbitraria la suspensión provisional que la Procuraduría le impuso a Daniel Quintero.

“Continuaremos cumpliendo cabalmente nuestras funciones en el marco del plan de desarrollo y nos opondremos a instrucciones que puedan contrariarlo”, dijeron los funcionarios de la Alcaldía en un comunicado en el que también cuestionaron fuertemente la legitimidad de la decisión del ente de control disciplinario.

Al salón principal del piso 12 de la Alcaldía empezaron a llegar cada uno de los miembros del gabinete que construyó Quintero con camisetas blancas marcadas con el rostro del mandatario suspendido y una frase que repiten desde que el presidente Iván Duque le delegó las funciones a Juan Camilo Restrepo: “Mi alcalde es Daniel Quintero”.

El primero en tomar la palabra fue el alcalde encargado, quien se presentó y seguidamente le entregó el micrófono a cada una de las personas citadas al consejo. “Fue una reunión franca y emotiva. Como primera autoridad de Medellín me corresponde tener inteligencia emocional para entender las situaciones que todos y cada uno de estos seres humanos pueden sentir”, afirmó Restrepo aludiendo a la posición de su equipo de trabajo.

“Los medellinenses pueden estar tranquilos de que este alcalde encargado está revisando los temas que le competen desde lo constitucional”, concluyó Juan Camilo Restrepo.

Juan Camilo Restrepo también alertó sobre presuntas intimidaciones violentas que le han llegado a través de redes sociales.

Al parecer, desde que el presidente Iván Duque le delegó las funciones temporales en la capital antioqueña, los mensajes amenazantes le empezaron a llegar en contra suya y de su familia.

“Hay elementos adversos, pero las adversidades son las que forjan el carácter de los líderes y las sociedades. Las amenazas en las últimas horas se han incrementado. No me van a amilanar, no me perjudican las amenazas”, comentó el mandatario encargado.

SEMANA conoció que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ya tiene en el radar la denuncia que el mismo Juan Camilo Restrepo comunicó en una reunión que tuvo con los principales mandos militares de la ciudad. En efecto, las autoridades activaron una investigación para rastrear de manera oportuna a los emisores.