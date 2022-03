Revelan otras irregularidades en la tesis de Jennifer Arias

La congresista Jennifer Arias figuró en el ojo del huracán por haber plagiado su tesis de maestría en la Universidad Externado de Colombia, según confirmó en su momento la propia institución. El caso salió a la luz en 2021 y la polémica aún se mantiene.

Luego de hacer un estudio detallado con profesionales en derechos de autor y hasta con una herramienta informática para la detección de plagio, la Universidad Externado de Colombia confirmó el pasado mes de noviembre que hubo copia en la tesis que presentó Arias y le pidió al Consejo de Estado anular los títulos obtenidos.

La presidenta de la Cámara de Representantes cursó la maestría de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado y, de acuerdo con una denuncia, en su tesis se abordaron temas, conceptos y argumentos de otros autores sin el crédito correspondiente. A continuación, la universidad abrió una investigación y después de un análisis probatorio, que incluyó un peritaje de expertos, llegaron a la conclusión de que efectivamente hubo plagio.

Pero a la comprobación de que Arias efectivamente incurrió en plagio en su tesis de maestría ahora se suman otras irregularidades, las cuales fueron reveladas en un reportaje realizado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Según detalló el citado medio, la congresista del Centro Democrático no solo copió textualmente “párrafos enteros de distintos libros y autores” sino que, además, en su carpeta como egresada hay “registros dudosos, archivos incompletos, un acta de sustentación falsa y unos jurados que no aparecen”.

El reportaje también muestra, entre otras cosas, las evidencias que aportó la Universidad Externado de Colombia en su solicitud para la anulación del título obtenido por Arias (magíster en Gobierno y Políticas Públicas), así como en el caso de su compañera de trabajo, Leydy Lucía Largo Alvarado.

“Yo he tenido algunos casos en donde he constatado plagios de estudiantes y es que uno dice: ‘este estudiante no es capaz de decir esta cosa tan inteligente, esto tuvo que copiárselo de alguien’. El primer filtro es el del profesor. Obviamente, si uno tiene un gran estudiante y escribe como Borges, uno le cree; pero si uno tiene un estudiante que ha sido mediocre y resulta que escribe algo parecido a un poema de Borges, uno dice, ‘pues se lo plagió'”, opinó el abogado Rodrigo Uprimmy en el reportaje. Además, aseguró que el escándalo debió terminar en la renuncia de Arias al Congreso.

Citó un libro sobre ética y economía

Aunque la tesis sobre la que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol no aparece en el repositorio de la Universidad Externado, sí está bajo el poder del medio en mención. En ese sentido, el reportaje reveló que el trabajo presentado por Jennifer Arias tiene 109 páginas, 51 referencias bibliográficas e incluso citó un libro que habla de ética y economía.

En las páginas iniciales de la tesis figuran una dedicatoria y agradecimientos que también llaman la atención, teniendo en cuenta la polémica por plagio que la rodea. “A nuestras familias, universidad, amigos y a Colombia”, se lee en el documento.

“Dios como base fundamental de nuestras vidas es quien primero queremos agradecer por darnos la oportunidad de hacer y terminar nuestra Maestría (...) A Manuel Calderón Ramírez que siempre nos ha acompañado como director de la Maestría y quien nos ayudó en la recta final de la consecución de este documento”, dice el primer párrafo de agradecimientos.

Sobre Calderón Ramírez cabe señalar que fue el director de la tesis titulada Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de elección racional, presentada por Jennifer Arias y Leydy Largo Alvarado. Según reveló Noticias Caracol, el 7 de abril de 2016 se llevó a cabo la sustentación de la investigación, sin embargo, llama la atención que el acta de dicho proceso poseería varias irregularidades.

Uno de los detalles más polémicos en el acta es el hecho de haber sido llenada a mano por Manuel Calderón, en su doble condición de coordinador de la maestría y director de la tesis. Además, en el recuadro de observaciones y preguntas hizo un resumen de la supuesta exposición de las estudiantes (Arias y Largo).

Otra irregularidad encontrada en esta historia tiene que ver con los supuestos evaluadores de la tesis: John Marulanda y Carlos Augusto Giraldo, quienes ―según el reportaje citado― “jamás estuvieron en la sustentación”. Es más, en la demanda presentada por el Externado para buscar la nulidad de los títulos obtenidos por Jennifer Arias y Leydy Largo, la institución precisó que “existe una falsedad en el acta de sustentación del 7 de abril de 2016, al hacer constar el examen y aprobación de tesis por parte de dos jurados que no suscriben el documento y desconocen hoy haber adelantado tales actividades”.

Este es el reportaje de Noticias Caracol sobre las otras irregularidades en la polémica tesis de maestría de Jennifer Arias: