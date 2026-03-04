Revelan video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira; estaría implicado en una presunta compra de votos

No para el escándalo por la supuesta compra de votos en la Guajira, en donde fue capturado un escolta de la UNP asignado al secretario general de la Cámara de Representantes.
La Policía reveló cómo fueron hallados los fajos de billetes que, al parecer, eran para la compra de votos en La Guajira. En el caso fue capturado un escolta de la UNP adscrito al secretario general de la Cámara de Representantes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/f5uudiPNPG— Revista Semana (@RevistaSemana) March 4, 2026
La Policía de carreteras reveló cómo fue el operativo en el que se encontró el dinero, que al parecer estaba destinado a la compra de votos. Además de la propaganda política dentro del vehículo.
Aseguraron desde la entidad policial, que el dinero contaba con destinación específica, es decir, nombre de la persona a la que estaban dirigidos los recursos.
Nuevos detalles del escándalo por presunta compra de votos que salpica al Congreso. Resumen de noticias en el ‘Clic de SEMANA’. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5ZHfSKKAfu— Revista Semana (@RevistaSemana) March 4, 2026
Sobre el caso se refirió el comandante de la Policía de carreteras, el coronel Jair Parra, quien explicó que: “Esas bolsas de manila tenían escrito a mano datos como la persona a la que iba dirigido este dinero, el número de teléfono y el destino del municipio o corregimiento donde presuntamente debería llegar el dinero”.
El coronel Jair Parra, director de Tránsito, reveló nuevos detalles del dinero que iría para la compra de votos en La Guajira y donde fue capturado un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JJgdl9HQyU— Revista Semana (@RevistaSemana) March 4, 2026
El escolta capturado fue dejado en libertad y le regresaron el dinero por orden de un juez de la República.
En otro hecho de altas sumas de dinero circulando por las vías del país, el ministro de Defensa reportó que en Córdoba fueron decomisados más de 400 millones de pesos.
El alto funcionario no entregó detalles del operativo, pero si indicó que se está hablando con otras entidades Estatales con el propósito de reducir al máximo la compra de votos y otros delitos electorales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó la incautación de más de 400 millones de pesos en efectivo en medio de rumores de compra de votos en el país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UfoEtm5Pdz— Revista Semana (@RevistaSemana) March 4, 2026
Por su parte desde la Policía, indicaron cómo se están desarrollando los operativos de seguridad hacia aspirantes a las corporaciones electorales.
“La Policía Nacional anunció el despliegue de 120 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones de 2026. Esta operación se articula con 14 instituciones del Estado a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), como parte del Plan Democracia”, indicó la institución.
La Policía agregó que: “actualmente, 696 policías integran 153 esquemas de protección. Adicionalmente, más de 49.555 uniformados han atendido 3.618 servicios de seguridad en desplazamientos por vías nacionales, eventos públicos y privados, aeropuertos, terminales y zonas rurales”.