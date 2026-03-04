Nación

Revelan video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira; estaría implicado en una presunta compra de votos

La Policía insistió en que el dinero tenía un destinatario específico y el dinero estaba en sobres de manila.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 10:40 a. m.
El escolta de la UNP y otra persona fueron capturados por la Policía por movilizar 145 millones de pesos.
El escolta de la UNP y otra persona fueron capturados por la Policía por movilizar 145 millones de pesos. Foto: FOTOS: PANTALLAZO VIDEO POLICÍA NACIONAL.

No para el escándalo por la supuesta compra de votos en la Guajira, en donde fue capturado un escolta de la UNP asignado al secretario general de la Cámara de Representantes.

La Policía de carreteras reveló cómo fue el operativo en el que se encontró el dinero, que al parecer estaba destinado a la compra de votos. Además de la propaganda política dentro del vehículo.

Aseguraron desde la entidad policial, que el dinero contaba con destinación específica, es decir, nombre de la persona a la que estaban dirigidos los recursos.

Sobre el caso se refirió el comandante de la Policía de carreteras, el coronel Jair Parra, quien explicó que: “Esas bolsas de manila tenían escrito a mano datos como la persona a la que iba dirigido este dinero, el número de teléfono y el destino del municipio o corregimiento donde presuntamente debería llegar el dinero”.

El escolta capturado fue dejado en libertad y le regresaron el dinero por orden de un juez de la República.

En otro hecho de altas sumas de dinero circulando por las vías del país, el ministro de Defensa reportó que en Córdoba fueron decomisados más de 400 millones de pesos.

El alto funcionario no entregó detalles del operativo, pero si indicó que se está hablando con otras entidades Estatales con el propósito de reducir al máximo la compra de votos y otros delitos electorales.

Por su parte desde la Policía, indicaron cómo se están desarrollando los operativos de seguridad hacia aspirantes a las corporaciones electorales.

“La Policía Nacional anunció el despliegue de 120 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones de 2026. Esta operación se articula con 14 instituciones del Estado a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), como parte del Plan Democracia”, indicó la institución.

La Policía agregó que: “actualmente, 696 policías integran 153 esquemas de protección. Adicionalmente, más de 49.555 uniformados han atendido 3.618 servicios de seguridad en desplazamientos por vías nacionales, eventos públicos y privados, aeropuertos, terminales y zonas rurales”.

