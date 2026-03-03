¿Cómo funciona la reposición de votos y cuánto cuesta cada uno?

Una de las grandes dudas de los ciudadanos en estas elecciones es cómo funciona la reposición de votos para los candidatos, tanto a las presidenciales como al Congreso de la República.

El subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), Frey Alejandro Muñoz, le explicó a SEMANA que este mecanismo está reglado en la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Allí se establece que la financiación de los votos es mixta, es decir, que una parte la entrega el Estado, mientras que otra puede venir de privados.

Las opciones para que el Estado financie una campaña pueden llegar vía anticipos o por reposición de votos. En el caso de esta última, se trata de un valor que se le da a cada voto para los partidos que alcancen determinado umbral.

Las consultas interpartidistas y las elecciones al Congreso se realizarán este 8 de marzo. Foto: León Darío Peláez

Cada cuatro años, cuando se dan las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expide una resolución en la que determina el valor del voto tanto para el Congreso como para las presidenciales, en su primera y segunda vuelta. En el artículo 21 de esa ley se establece la normativa.

El umbral para el Senado es del 3 %, mientras que la Cámara es del 50 %. El voto para el caso del Congreso costará 8.433 pesos.

Cabe aclarar que el valor para las curules de paz (Citrep) cuesta 16.867, aunque ese precio está ligado a anticipos.

Para las presidenciales, en la primera vuelta la reposición de voto costará 4.225 con anticipo. “Si el candidato no accede a anticipos, cuesta 8.613 pesos”, aclaró el subdirector de la MOE.

En el caso de la segunda vuelta, el voto costará 2.109 pesos.

Muñoz explicó que los anticipos son una alternativa que tienen las organizaciones políticas, tanto para el Congreso como para las elecciones ordinarias, para pedir hasta el 80 % del tope de financiación.

La primera vuelta se realizará el 31 de mayo y la segunda vuelta será el 21 de junio. Foto: LILIANA RINCON

Para eso se deberá radicar una solicitud ante el CNE y el tribunal electoral determinará si existen los recursos necesarios para ello. Si es aprobado, se deberá hacer una póliza sobre el valor y se entrega el dinero para la campaña. Una vez llegue el momento de la reposición, se cruzarán los gastos.

“Si accede a anticipos y el valor de reposición es superior, le devuelven algo; si es inferior, pues tendrá que devolver esos recursos”, explicó Muñoz.

En el caso de las consultas interpartidistas, que también se surtirán este 8 de marzo, los candidatos tienen derecho a la reposición de votos. Para este año, el valor está en 8.287 pesos para los que pasen el umbral del 4 % de los votos válidos.