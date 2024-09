Rodolfo Hernández: esta es la impactante frase que el ingeniero quiso que escribieran en su lápida

“Mi mamá todavía me dice ‘mi muchacho’, ella en abril cumplió 100 años. Yo entiendo y siento que la vida tiene ciclos, y estoy en una etapa madura. He sido fuerte y eso me lleva a enfrentar con valentía las cosas, eso sí, también me dijo: ‘El cementerio está lleno de guapos’. A esta edad tengo tiempo para dedicarme a eso, le estoy metiendo las ganas”, aseguró.

En otra entrevista, Hernández había contado cómo había cambiado su vida tras el diagnostico. “El cáncer come azúcar, no lo consumo. Verduras todas las que se puedan, harinas poquiticas, el 10 por ciento de las que normalmente yo comía. En lo posible no comer carnes rojas y hacer actividad física, toda la que se pueda. Aunque la actividad física me ha tocado poca, porque la operación que me hicieron me dejó una herida vertical de casi 25 centímetros en el estómago, todavía no ha terminado de cicatrizar. Eso me ha limitado mucho, después de la operación alcancé a bajar casi 15 kilos, y poco a poco los voy recuperando. Ahí vamos”, narró en su momento.