Rodolfo Hernández hizo comentario sobre Palocabildo, que el alcalde calificó como “desacierto”

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, se vio inmerso en una polémica por cuenta de los comentarios que hace en medio de sus correrías por el país. Esta vez, el exalcalde de Bucaramanga se burló del nombre de un municipio del departamento de Tolima.

El hecho se registró en Ibagué, donde se reunieron cientos de ciudadanos a escuchar las propuesta de Hernández. El evento transcurrió en total calma, pero cuando el ingeniero se disponía a salir del lugar, una mujer se le acercó para pedirle un saludo para su tierra natal.

“Yamile Cárdenas de Palocabildo, Tolima, el municipio más joven que tiene Colombia”, dice la mujer en la grabación. En seguida, el candidato presidencial le responde: “¿por qué le pusieron ese nombre tan feo?”. Posteriormente, la mujer explica el significado del nombre, “porque se realizó un cabildo debajo de un palo y así nació el pueblo”; luego, insistió en el saludo por parte del candidato.

#VIDEO 🚨 ¿Rodolfo Hernández se burló de un municipio del Tolima?



Esto ocurrió en un acto de campaña en Ibagué. Los habitantes del municipio Palocabildo no quedaron muy contentos con su respuesta según algunos medios locales👇🏼 pic.twitter.com/XsLg3oCxiv — 45 Segundos (@45segundosCO) May 24, 2022

“Para todo Palocabildo, no digo lo que yo pienso del nombre (se ríe), un saludo muy especial, muy amable por todo el apoyo. Pero me comprometo es a cumplir, sacar todos los ladrones del Gobierno”, agregó Rodolfo Hernández.

La grabación rápidamente se viralizó en redes sociales, principalmente en Twitter, donde algunos usuarios criticaron la respuesta del candidato, a quien tildaron de “ignorante”.

“Soy de Palocabildo, y más que rabia este comentario me genera desconcierto. Me desconcierta que este ignorante y atravesado sea la figura anticorrupción, cuando tiene un juicio encima por corrupto. Si no sabe que Vichada era un departamento de Colombia, mucho menos sabrá qué es un cabildo”, escribió un joven en Twitter.

El alcalde del municipio en mención, Nelson Gómez, también se pronunció ante la burla del ingeniero Hernández y de paso le extendió una invitación a conocer la historia para evitar ese tipo de comentarios.

“Es otro desacierto del candidato ingeniero Rodolfo Hernández, así como lo hizo con nuestros amigos colombianos de Puerto Carreño; él desconoce la geografía. Lo mejor es invitarlo a que cuando pueda se pase por el Tolima, nuestro nombre es de orgullo, como decía la niña que le pidió el saludo; nuestro nombre nace de un cabildo que se realizó en 1906 debajo de un árbol”, dijo el mandatario local en diálogo con Blu Radio.

Y agregó que: “En vez de hacerle un reclamo ácido al ingeniero, lo invitamos a que conozca Palocabildo, su bella tierra y sus personas. Algunos se molestaron, no todos, pero desafortunadamente son frases que el ingeniero está acostumbrado a decir. Algunos voticos se le perderán, porque algunos amigos dejarán de votarlo”.

El alcalde Gómez dijo a dicho medio que pese a la frase de Hernández esta situación se ha convertido en la oportunidad perfecta para invitar a los colombianos a conocer Palocabildo, un municipio de cerca de 10 mil habitantes, ubicado en el norte del departamento del Tolima, a cuatro horas de Bogotá y dos horas de Ibagué.

“Es la manera de ser de él, un poco grosero. Aprovecho el espacio para hablarles de mi pueblo, que se haga visible. A mí no se me hace que sea un nombre feo, quizás sí desconocido. Somos la despensa agrícola del norte del Tolima. Somos el municipio más joven, tenemos 25 años vida administrativa, pero somos uno de los municipios más pujantes de la región. Nuestros productos son la caña, el café, el cacao y el plátano. La gente que llega a Palocabildo se amaña”, sostuvo el alcalde en Blu Radio.