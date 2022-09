Roger Federer, el adiós de una leyenda: sus récords difícilmente serán igualados

A sus 41 años, después de 111 títulos en el tenis (103 de sencillos y 8 de dobles), 24 años de carrera, más de 1.500 partidos, 1.251 victorias, 275 derrotas y 28 títulos de Masters 1.000 en 45 finales, el rey del tenis Roger Federer deja su trono.

“Se va la técnica, sobriedad y carisma. Una carrera llena de títulos que hicieron crecer la leyenda”, dijo el especialista en tenis Andrés Botero.

Y esa leyenda es porque el suizo ha ganado 20 Grand Slam (6 Abiertos de Australia, 1 Roland Garros, 6 Wimbledon y 5 US Open), ostentando el récord como el tenista con 237 semanas consecutivas en el número uno del ranking ATP. También alcanzó 6 finales del ATP Tour, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, medalla de oro en dobles Beijing 2008 y alcanzó la Copa Davis con Suiza en 2014.

“Conquistó a todo el mundo con su exquisitez y elegancia para jugar al tenis. Fue el tenista que más lejos llevó esta actividad en la historia”, dijo el periodista Antonio Casale.

Los números en la cancha justifican su fortuna fuera de ella. Según Forbes, Federer tiene un capital de 90,7 millones de dólares y es actualmente el séptimo atleta mejor pagado del mundo.

Por eso, después de hacer su propio reino en el césped, a través de sus redes sociales confesó que tras disputar la Copa Laver (23 al 25 de septiembre) en Londres le dirá adiós al deporte blanco.

Tres intervenciones en su rodilla derecha en la última temporada lo llevaron a retirarse.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo y el mensaje que me ha mandado está claro”, escribió Roger en su carta de despedida.

Con el adiós de Federer se retira uno de los integrantes del Big Three, que completan Novak Djokovic y Rafael Nadal. Con el español protagonizó los mejores combates desde 2004 con 24 victorias y 16 derrotas en 40 asaltos.

“Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Ha sido un placer, pero también un honor y privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, le dijo el español.

Con el serbio, la última batalla fue en 2019 con la semifinal de Wimbledon. Djokovic salió vencedor.

“No es el fin de una era porque continúan Djokovic y Nadal. Pero es el fin de una leyenda”, dijo Jose Fernando Neira a SEMANA.

Federer declaró que el tenis ha sido generoso con él, más de lo que soñó. Él devolvió la solidaridad con su fundación al sur de África, donde ha dado calidad de vida a cientos de niños con la posibilidad de estudiar.

Además, en tiempos de guerra ha entregado millonarias donaciones a Ucrania para la reconstrucción. Sus colegas suizos dicen que renuncia a premios económicos para que ellos obtengan mayor valor.

“Nunca había visto a alguien golpear la pelota con tanta fuerza”, dijo Stefanos Tsitsipas minutos después de que Carlos Alcaraz lo derrotara en la final del US Open.

Tiene 19 años y fue el sexto tenista en la historia en ganar un partido ATP antes de los 17 años, superando a Nadal, Federer y Djokovic.

“Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Todavía quiero jugar contigo. Te deseo toda la suerte del mundo para lo que viene”, escribió el joven tenista.

Carlitos, como conocen a Alcaraz, según José Fernando Neira será el reemplazo de Nadal. De Federer aún no se encuentra.

Antonio Casale y Andrés Botero están convencidos de que el nacido en El Palmar es el responsable de extender su legado.

“No había mejor momento para que Federer se retirara. Reconoce con su decisión que una nueva camada de tenistas jóvenes, liderada por Alcaraz y quien es su sucesor con pasos apresurados, necesitan los focos que apuntaron a Roger por más de dos décadas”, finalizó Botero.