Se conoce lo que hicieron los presuntos asesinos del profesor Neill Cubides tras matarlo y quemarlo: Policía confirmó todo

El pasado 15 de enero se reportó en Bogotá la desaparición del docente universitario identificado como Neill Felipe Cubides, quien además era funcionario de la Procuraduría General de la Nación.

Pasaron cuatro días, es decir, el pasado 19 de enero, y el cuerpo sin vida del docente fue hallado incinerado en un paraje ubicado en zona rural de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Transcurridos tres meses, el Distrito ofreció una rueda de prensa en la que entregó detalles del escabroso crimen del profesor del Externado.

Revelan macabros detalles del asesinato del profesor Neill Cubides en Bogotá: lo torturaron, robaron e incineraron

En la rueda de prensa ofrecida este martes 14 de abril, en la que estuvieron el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, y el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, este último indicó qué hicieron los cuatro presuntos asesinos del docente.

Se trata de alias Cabezón, alias Pecueca, alias Pipo y alias Chirri. Los dos primeros habrían sido los conductores de los vehículos utilizados para llevar a cabo el macabro plan, mientras que los dos últimos, según la Policía, habrían sido los perpetradores del hecho.

En medio de la rueda de prensa de este martes, el director de la Policía Metropolitana reveló qué hicieron los cuatro presuntos asesinos, quienes fueron enviados a prisión tras orden de un juez.

“En el kilómetro 2, en un lugar que se llama Soche, lamentablemente incineran a su víctima. Posteriormente, los cuatro delincuentes se van a los cajeros automáticos en Venecia, hacen la extracción del dinero de las cuentas del profesor y ya se dispersan a sus casas”, dijo puntualmente el brigadier general Cristancho.

El director de la Policía Metropolitana de Bogotá también aseguró que alias el Cabezón fue el encargado de recopilar todos los elementos que le robaron al profesor Cubides, para posteriormente comercializarlos.

Las capturas de estos cuatro sujetos se hicieron efectivas mediante cinco diligencias de allanamiento y registro en las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Bosa.

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado

“Los capturados, de nacionalidad colombiana y con edades entre los 20 y 30 años, fueron imputados por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto agravado y secuestro extorsivo. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, destacaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.