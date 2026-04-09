Se destraba la demanda contra la elección de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional

La Corte Suprema de Justicia destrabó la demanda que desde hace meses estudian en contra del acto que eligió a Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional. Un cargo que fue ocupado tras la vacante que dejó el exmagistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.

Este caso ha tenido varias novedades, pues es la primera vez en la historia de Colombia que la Corte Suprema estudia una demanda contra la elección de un magistrado, tarea que normalmente adelanta el Consejo de Estado, pero que esta vez quedó inhabilitado al ser nominador de de Rosero para la terna que llegó al Senado con el fin de elegir magistrado en la Corte Constitucional.

La demanda en la Corte Suprema que pondría a tambalear las mayorías del Gobierno en la Corte Constitucional. En juego, la elección de Miguel Polo Rosero

Por reparto el caso llegó al despacho del magistrado Francisco Ternera, integrante de la Sala de Casación Civil y expresidente de la Corte Suprema, pero terminó rebotando a la magistrada Marjorie Zuñiga, luego de que al demandante le rechazaran una serie de pruebas para validar su teoría contra la elección de Miguel Polo Rosero.

El abogado Harold Sua demandó la elección de ese magistrado en la Corte Constitucional, argumentando que hubo presuntas irregularidades en el Senado a la hora de la votación, pues tras un empate técnico con la candidata Claudia Dangond, en el conteo apareció un voto fantasma. En la segunda votación, los congresistas eligieron a Rosero con 57 votos.

La magistrada Marjorie Zuñiga de la Corte Suprema de Justicia. Foto: No

Por eso para Sua era fundamental que dentro de este proceso declararan los legisladores Ariel Ávila, Fabián Díaz Plata y María José Pizarro, pues eran testigos clave que podrían aclarar el voto demás que apareció en la plenaria y los recursos que después de radicaron para que se repitiera la votación tras la polémica.

Sobre ese recurso de suplica sobre la decisión que rechazó en un principio dichas pruebas, la magistrada Zuñiga concluyó: “la Sala rechazará por improcedente la solicitud del demandante como quiera que, frente a ambas peticiones, a saber, el control de legalidad para «sanear los vicios que acarrean nulidades» y la procedencia del recurso de súplica, el actor pretende volver sobre un asunto ya estudiado y expresamente resuelto en el auto objeto de controversia”.

Magistrado Francisco Ternera, expresidente de la Corte Suprema. Foto: No

La magistrada de la Sala Laboral explicó que esa decisión ya había sido resuelta con suficientes razones desde junio de 2025 y detalló que todo se dio frente a una providencia a la “cual no procede ningún recurso”.

Así fue como se concluyó que los senadores Díaz, Ávila y Pizarro no aterrizaran como testigos dentro de este proceso y el caso regresa al despacho del magistrado Francisco Ternera, ponente del proceso, quien podrá definir finalmente la permanencia de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional.