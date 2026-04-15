Cinco días después de que la Corte Constitucional tumbó la primera emergencia económica que decretó el Gobierno Petro tras el hundimiento de la ley de financiamiento, se empiezan a caer las otras resoluciones que expidieron a través de esa declaratoria, que salió por medio del decreto 1390 de 2025.

La Sala Plena de la Corte explicó en su decisión: “Teniendo en cuenta la sentencia C-075 de 2026, la Sala Plena de la Corte declaró inexequible, por consecuencia, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, ‘Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025′”.

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