Se enreda el sacrificio de hipopótamos: admiten tutela que busca frenar medidas letales

La justicia admitió para estudio una tutela que busca frenar el sacrificio de hipopótamos, luego de que el Ministerio de Ambiente le diera luz verde a la implementación de la eutanasia para contener la expansión de la especie invasora que introdujo a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar.

El ciudadano Andrés Felipe Alzate Builes alegó que las acciones estarían vulnerando los derechos al debido proceso, a un ambiente sano, al principio de protección de la biodiversidad y a la protección y el bienestar animal. Para ello, radicó una solicitud con cuatro puntos, que serán motivo de análisis.

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En primer lugar, que se ordene la suspensión inmediata de cualquier medida de sacrificio de hipopótamos en el territorio nacional hasta tanto no se evalúen y ejecuten alternativas no letales. El segundo punto busca que se implemente un plan basado en métodos científicos, como anticoncepción y esterilización.

Las otras dos peticiones radicadas son las siguientes: “Que se garantice la participación de expertos, universidades y organizaciones ambientales en la toma de decisiones. Que se adopten medidas de seguimiento y transparencia frente a las decisiones ambientales relacionadas con esta especie”.

Hipopótamos. Imagen de referencia. Foto: GETTY IMAGES

Alzate Builes le pidió a la justicia que, en la urgencia del caso, adopte ordenar como medida provisional la suspensión inmediata de cualquier acción de sacrificio mientras se resuelve de fondo la tutela, con el fin de “evitar un daño irreparable”. Como se recordará, las autoridades ambientales ya pueden ejecutar esos planes.

La medida anunciada por el Ministerio de Ambiente ha sido agridulce para algunos sectores del país. El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, calificó la aprobación de la eutanasia como la pena de muerte e instó al Gobierno nacional a reversar la resolución que le dio vía libre.

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“Aprobada la pena de muerte en Colombia, en el Gobierno de la vida… Qué ironía la de la ministra Irene Vélez. Le pido a la ministra parar la decisión y que nos brinde un par de meses para entregarles otra salida y respetar la vida de los hipopótamos”, manifestó el congresista frente a la plenaria.

La senadora Andrea Padilla, quien lidera las banderas de la defensa de los animales en el Legislativo, también sentó su posición: “Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables; menos aún, si, como en este caso, son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal”.