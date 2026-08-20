Se reporta nuevo temblor en Colombia este 20 de agosto: SGC dio detalles y confirmó el epicentro

Durante las primeras horas de este jueves, 20 de agosto de 2026, se reportaron varios movimientos sísmicos en Colombia, según la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento más reciente ocurrió en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, donde se registró un temblor de magnitud 2.9. Debido a que se trató de un movimiento de baja magnitud, hasta el momento no se han informado afectaciones relacionadas con este hecho.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo se presentó a las 3:38 de la mañana y tuvo como coordenadas una latitud de 4.46° y una longitud de -76.74°. El SGC indicó que los municipios ubicados más cerca del epicentro fueron Sipí (Chocó) a 24 km, Trujillo (Valle del Cauca) a 54 km y El Dovio (Valle del Cauca) a 56 km.

Los movimientos registrados durante las últimas horas hacen parte de la actividad sísmica frecuente en Colombia, debido a que el país se encuentra en una zona donde interactúan varias placas tectónicas. Por esta razón, los temblores pueden producirse en diferentes regiones y en distintos momentos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica del territorio nacional y divulga información relacionada con la magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos que detecta.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para conocer los detalles de cada movimiento y seguir las medidas de prevención establecidas en caso de que ocurra un sismo de mayor intensidad.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El llamado a evitar la desinformación

También se ha insistido en la importancia de verificar la información antes de compartirla, especialmente después de lo ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. En medio de este tipo de emergencias o de movimientos que generan preocupación, pueden circular versiones falsas o mensajes alarmistas que aumentan la incertidumbre entre la ciudadanía.

Por ello, el llamado es a indagar, contrastar los datos y acudir a los reportes emitidos por las entidades encargadas del monitoreo y la gestión del riesgo. La información oficial permite conocer con mayor precisión las características de cada evento y evitar la difusión de rumores.

Las recomendaciones de prevención continúan activas y las autoridades reiteran la necesidad de conservar la calma, actuar de manera adecuada y tener presentes los protocolos establecidos para enfrentar este tipo de situaciones. La preparación y el acceso a información confiable siguen siendo herramientas fundamentales ante la actividad sísmica que se registra habitualmente en el país.