Edward Arias, de la Alianza Verde, elegido nuevo presidente del Concejo de Bogotá

En la mañana de este martes seis de diciembre la plenaria del Concejo de Bogotá eligió la nueva directiva de la corporación para el último año.

Como presidente del Concejo fue elegido Edward Arias, de la Alianza Verde, el mismo partido de la alcaldesa Claudia López. Arias será el reemplazo de Samir Abisambra, del Partido Liberal, quien fue el presidente del Cabildo durante todo el 2022.

Así mismo, como primera vicepresidenta fue elegida la concejal Ati Quigua, del Movimiento Mais, en reemplazo de Humberto ‘Papo’ Amín, del Centro Democrático; mientras que en la segunda vicepresidencia quedó el concejal Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, en reemplazo de Rubén Torrado, del Partido de la U.

#ElConcejoContigo I Son elegidos los Honorables Concejales @EdAriasConcejal como presidente, @AtiQuigua como primera vicepresidenta y como segundo vicepresidente a @oramirezvahos del @ConcejoDeBogota para el periodo constitucional del 2023. pic.twitter.com/qsSBH45FcE — Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) December 6, 2022

La sesión de hoy y la elección de Arias como presidente del Concejo fue bastante cuestionada por algunos concejales, toda vez que según los acuerdos a los que se llegaron al principio de la legislatura, la Presidencia para el último año le correspondía al Polo Democrático, el cual en un principio se declaró como partido de gobierno y posteriormente pasó a ser de oposición.

A la administración distrital, al parecer, le disgustó que el Polo Democrático se haya opuesto rotundamente a la aprobación de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, por lo que la alcaldía de Claudia López habría incidido para que la Presidencia del Concejo ya no quedara en manos de esta colectividad.

El concejal que fue postulado por el Polo Democrático para ser el presidente del Concejo era Álvaro Argote, quien cuestionó el actuar de la administración distrital.

“Yo sí quería y sí merezco ser el presidente del Concejo. Tengo el absoluto mérito para ello. Pero definitivamente me ofende este comportamiento y me ofende la injerencia del gobierno de Claudia López para tomar esta decisión”, dijo Argote en un principio.

Posteriormente, el concejal del Polo Democrático se retiró de la sesión, no sin antes declinar su postulación al cargo del presidente. “No puedo aceptar esa postulación cuando ya se han manifestado de manera abierta los votos que tienen para elegir a otra persona que no es el acuerdo hecho con las bancadas de concejales”. Y puntualizó de forma tajante: “Este comportamiento político no lo puedo compartir”.

Otro de los concejales que cuestionó el actuar de sus colegas y de la administración López, fue Manuel Sarmiento, hoy militante del partido Dignidad y anteriormente del Polo Democrático.

“Hoy lo que estamos viendo es que las mismas bancadas que llegaron a un acuerdo de gobernabilidad en el Concejo van a romper ese acuerdo. Que falta de seriedad, de sensatez. Todo indica que la razón que lleva al incumplimiento de este acuerdo es una rabieta de la alcaldesa Claudia López, quien en retaliación por la votación en la discusión de la Región Metropolitana, decidió vetar la postulación del Polo Democrático para la presidencia”, dijo Sarmiento.

Lo más grave, de acuerdo con Sarmiento, es que las bancadas “se están prestando para satisfacer esa rabieta de la alcaldesa”, lo que en dado caso sería una “intromisión a los asuntos internos del Concejo de Bogotá”.

“Con este rompimiento en los acuerdos ya sería la segunda vez, de manera consecutiva, en el que no se cumple lo pactado para el último año de gobierno, entonces, ¿qué podría pasar en las discusiones del próximo periodo? El antecedente es terrible”, agregó el concejal de Dignidad.

El concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo también se despachó en contra de la administración López.

“Así paga el diablo a quien bien le sirve. Ustedes concejales han estado acá acompañando y defendiendo a esta administración en todo, y hoy, ¿qué pasa?, que Claudia López los apuñala por la espalda y le da una orden a este Concejo de romper los acuerdos”, precisó Carrillo.

Finalmente, la concejal Heidy Sánchez, de la bancada Colombia Humana - UP, cuestionó que la alcaldesa López se la pase diciendo que tanto el gobierno de Bogotá, como el de Colombia, son gobiernos del cambio, pero irónicamente rechazó la postulación del Polo Democrático a la Presidencia del Concejo, a pesar de que este partido hacer parte del Pacto Histórico.

A pesar de todos estos cuestionamientos, finalmente la plenaria eligió a Edward Arias con 30 votos a favor.