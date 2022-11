“Roy Barreras es un político profesional que se ha acomodado siempre para caer parado”: la fuerte crítica de Carlos Carrillo, concejal del Polo, al presidente del Congreso

La discusión de la reforma política y la conformación de las listas para las elecciones regionales del próximo año ha generado algunas discusiones internas en el Pacto Histórico. El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que la alianza de izquierda va más allá de Petro y que el próximo año deberían competir bajo una única personería jurídica que los agrupe a todos, una idea que viene sonando en ese sector desde hace un tiempo.

Sin embargo, el concejal de Bogotá Carlos Carrillo, del Polo Democrático, partido suscrito al Pacto Histórico, se mostró en contra de algunos de los anuncios de Barreras y le reclamó que supuestamente se estaría “apropiando” del liderazgo de Petro. “Lo que representa Petro (más allá de que a alguien le guste o no el presidente) es exactamente lo que no representa Roy”, afirmó Carrillo.

El hilo de @RoyBarreras sobre las listas cerradas está lleno de falsedades; para comenzar, la forma en que Barreras se apropia del liderazgo de @petrogustavo. Lo que representa Petro (más allá de que a alguien le guste o no el presidente) es exactamente lo que NO representa Roy. — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) November 28, 2022

Según el concejal del Polo, el mandatario ha sido un político que buscó el poder desde las “antípodas”. “Se alzó en armas contra el Estado colombiano, ha sido perseguido, atacado por los medios gremiales y ha representado siempre la resistencia. Roy Barreras es un político profesional que se ha acomodado siempre para caer parado”, afirmó Carrillo.

El concejal de Bogotá reconoció que las alianzas con otros sectores para las elecciones del próximo año son posibles, pero que no por eso se podrá hacer cualquier acuerdo. “Hacer una alianza con sectores del establecimiento no puede terminar en hacerlo parte integral de un partido para lavarle todos sus pecados”, aseguró Carrillo.

Asimismo, el cabildante cuestionó a varios miembros que hacen parte del alto Gobierno, pero llegaron de otras corrientes ideológicas y hasta los relacionó con algunas problemáticas del país. “Liderazgos como el de Barreras, Prada, Lizcano y otra larga lista, son los que le han dado forma a ese país tan desigual y corrupto que ahora conmueve tanto a Roy Barreras. No se puede hacer partido con gente que cree en cosas diferentes a las que creemos nosotros”, afirmó el concejal de Bogotá, haciendo referencia al presidente del Senado, al ministro del Interior y al director del Dapre.

Barreras le contestó el mensaje a Carrillo. Le dijo que cree en la paz, en el cambio y en el Pacto Histórico y que por eso hizo parte de la construcción de esa alianza para las pasadas elecciones. “Colombia somos todos. Carlos, estamos en el mismo lado. Después de 200 años logramos un gobierno progresista de izquierda democrática con nosotros bajo el liderazgo de Gustavo Petro”, reclamó el senador.

Sin embargo, el concejal volvió a cuestionarlo porque considera que Barreras no comparte las tesis de la izquierda y pertenece a otro sector. “Senador, la inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz, eso no implica que debamos suprimir el debate de ideas y con él la democracia misma. Un partido es una organización política de personas que comparten la mayoría de sus tesis. ¿Ustedes ahora son de izquierda?”, cuestionó Carrillo.

Otro de los que se pronunció sobre las alianzas para las próximas elecciones fue el senador Gustavo Bolívar. Según dijo, se podrán hacer acuerdos con partidos cercanos ideológicamente, pero no con colectividades de derecha como Cambio Radical o el Centro Democrático, que le hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro.

En el caso del partido de La U y del Partido Conservador aseguró que se deberá analizar si se hace coalición o se siguen utilizando mutuamente. “Opino que debemos ir sin ellos”, aseguró Bolívar.

“Que no les pase a las bases de los partidos alternativos con los avales, lo que está sucediendo ahora con la burocracia: que se quede en manos de los que no han luchado por la causa, los que llegaron al final o, lo que es peor, los que llegaron después”, cuestionó el senador del Pacto Histórico.

Bolívar aseguró que no apoyará candidaturas en 2023 que no haya militado en los partidos “alternativos” y que el candidato deberá demostrar que respaldó a Petro para las elecciones presidenciales. “Este triunfo del Pacto Histórico en las elecciones para Congreso y para la Presidencia no puede ser trampolín de oportunistas que viven cambiando de partido y de ideología de acuerdo con sus mezquinos intereses”, afirmó Bolívar.