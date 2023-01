Secretaría de Movilidad de Bogotá se montó al Ferrari de Shakira; pilló a Twingo mal parqueado y se lo llevó en grúa

La nueva canción de Shakira con Bizarrap, Sesión #53, en pocas horas se convirtió en todo un éxito viral, convirtiendo a la barranquillera en tendencia global y dejando, una vez más, en la palestra a su expareja Gerard Piqué y a su nueva novia, Clara Chía.

En sus líneas, la colombiana no se guardó nada y se fue de frente contra estos dos personajes; con frases y referencias directas no dudó en recriminarle al ex Barcelona por su traición e insinuó que Clara Chía no es una buena persona.

Pese a esto, la atención se volcó hacia la marca de relojes Casio y el popular Renault Twingo, pues en la canción los utilizó para comparar, por lo bajo, al nuevo amor de su excompañero sentimental.

Estas comparaciones dieron para todo tipo de reacciones en internet, desde memes hasta campañas publicitarias creativas que apelaron a las frases de la barranquillera para impulsar sus productos o iniciativas.

Shakira y Bizarrap convirtieron en tendencia global su canción, en menos de 12 horas. - Foto: Sony Music

Ese ‘olfato’ lo tuvo la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entidad que a través de Twitter se unió a la tendencia para impulsar su campaña contra los mal parqueados en las calles de la ciudad; acudiendo a la referencia citada en la canción, utilizó la foto de un Twingo estacionado en un lugar indebido para generar conciencia entre la ciudadanía.

En la foto que utilizaron en sus redes sociales se ve a varios agentes ordenando subir a este carro a una de las grúas de la entidad, luego de que fuera sorprendido mal parqueado en una de las vías de la capital, hecho que le saldrá bastante costoso al propietario.

“¡Ni #Twingo ni #Ferrari, ningún vehículo puede estar mal estacionado en la vía! A diario realizamos operativos de control para recuperar el espacio público de todos. ¡#NiCincoMinuticos de mal parqueo en Bogotá!”, fue el mensaje en Twitter con el que la entidad capitalina acompañó la imagen del vehículo remolcado por infringir las normas de tránsito.

¿Shakira podría destronar a BTS en YouTube gracis a su nueva canción? - Foto: Fucsia

🚗¡Ni #Twingo ni #Ferrari, ningún vehículo puede estar mal estacionado en la vía!



👮‍♀️A diario realizamos operativos de control para recuperar el espacio público de todos.



En Colombia, y en gran parte del mundo, la marca de autos Renault es bastante popular y el Twingo es uno de los modelos con mayor demanda, por lo que la frase de la barranquillera hirió susceptibilidades e hizo sentir mal a muchos propietarios de este vehículo.

La mención en su nueva canción dio para todo, desde memes, hasta reclamos, en buena onda, por el comentario que incluyó la barranquillera en su nuevo tema. Tanto fue el boom de esta comparación que internautas bastante juiciosos se dieron a la tarea de limpiar la imagen del afectado Twingo y encontraron un video que ayudó bastante.

En Twitter comenzó a circular el clip en el que se ve a una caravana de autos Ferrari transitar por una vía no identificada; a la orilla de la carretera hay otros autos familiares parqueados en lo que parece ser la entrada a un condominio.

Shakira asiste a los Premios Ivor Novello 2022 en The Grosvenor House Hotel el 19 de mayo de 2022 en Londres, Inglaterra. (Foto de Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images) - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

Allí se asoma un cuestionado Twingo que da paso a uno de los superautos y luego intenta incorporarse a la vía; sin embargo, no se percató que detrás venía, a gran velocidad, otro de estos lujosos carros, provocando un choque lateral entre ambos.

Para sorpresa de muchos, la peor parte la llevó el auto del Cavallino Rampante, el cual en las imágenes se ve cómo, luego de impactar al más pequeño dela familia Renault, se levanta del piso y pierde algunas partes.

El Twingo continúa su marcha por unos metros más y luego su conductora lo estaciona a un costado de la vía; las imágenes no muestran ningún daño significativo, razón por la que muchos usuarios de Twitter bromearon desmintiendo a Shakira y su nueva canción.