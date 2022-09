SEMANA, primer medio en llegar hasta San Luis en Huila, donde masacraron a 7 policías: esto fue lo que encontró nuestro equipo periodístico

La Policía Nacional de Colombia está de luto. La muerte de siete de sus miembros en medio de un cruel ataque este viernes 2 de septiembre ha conmocionado al país y ha causado indignación por la ‘sangre fría’ de quienes cometieron tal masacre.

A San Luis, en la vereda de Corozal, en el departamento de Huila, lugar donde sucedieron los hechos, llegó SEMANA. Desde allí se conocen las primeras imágenes del levantamiento de los cuerpos y la desolación de la trocha donde fallecieron los héroes de la patria.

Según el detalle de los hechos, el equipo de ocho hombres se transportaba en dos camionetas por la estrecha vía cuando se activó un explosivo, que impactó fuertemente a los vehículos y le arrebató la vida a siete de los uniformados.

Las fotografías reveladas por SEMANA dan cuenta de la tragedia ocurrida. En ellas se puede observar a detalle los daños que recibió una de las patrullas en las que se movilizaban las víctimas. El vidrio panorámico delantero de uno de los vehículos totalmente fragmentado apenas se mantiene adherido a la parte frontal; la camioneta en cuestión también tiene las puertas zafadas por el golpe y con abolladuras, y una de las llantas traseras completamente desinfladas.

Levantamiento cuerpos y pruebas. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El grupo de los policías atacados estaba dividido entre dos intendentes, un superintendente, un patrullero y cuatro auxiliares, quienes quedaron a merced de sus victimarios. Solo uno de ellos sobrevivió a la atroz masacre: Gustavo Alberto Esquive, un joven auxiliar.

A raíz del atentado, fallecieron:

Intendente Wilson Jair Cuéllar Losada.

Intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez.

Subintendente Duverney Carreño Rodríguez.

Patrullero Jhon Fredy Bautista Vargas.

Auxiliar Policial Santiago Gómez Endes.

Auxiliar Policial Arles Mauricio Pascuas Figueroa.

Auxiliar Policial Cristian Ricardo Cubillos Borbón.

Las primeras imágenes que fueron difundidas por los testigos a través de las redes sociales mostraban indicios de que, advirtiendo la amenaza, algunos de los uniformados intentaron escapar y fueron encontrados tirados en el suelo de la trocha.

Este es el primer ataque fuerte que se da contra la Fuerza Pública luego de que Gustavo Petro asumiera como presidente de Colombia y donde anunció que iba a buscar la pacificación con los grupos ilegales armados.

El presidente Gustavo Petro hizo acto de presencia en el corregimiento de San Luis, en Huila, tras la masacre que enluta al país. Este sábado 3 de septiembre, el mandatario entregó algunas declaraciones sobre lo ocurrido y reveló las primeras decisiones tomadas luego de analizar la situación en la zona con su equipo de trabajo.

“No es propiamente un día alegre el que nos convoca aquí”, expresó el presidente Gustavo Petro, lamentando el hecho. Y procedió a anunciar algunos cambios que se realizarán, a partir de las conclusiones extraídas de la revisión de los hechos.

Una de las órdenes dadas por el presidente Gustavo Petro fue la de retirar a todos los auxiliares de Policía que se encuentren en las zonas de conflicto, como el caso de San Luis, debido a que es una labor en la que están expuestos al peligro. Aseguró que la petición ya estaba en manos del director general de la Policía, Henry Sanabria.

“No puede haber más auxiliares de la policía en las zonas que denominamos de conflicto”, dijo firmemente.

Levantamiento cuerpos y pruebas fiscalía atentado policías Huila - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Por su nivel de experiencia que es bajo, por su condición que es básicamente la de cumplir un requisito de ley, esos muchachos y muchachas no pueden estar en sitios de alto riesgo donde se necesita capacidad, mucha más experiencia y más años”, añadió.

Petro también anunció que volverán a denominarse como zonas de conflictos a algunas de las regiones que dejado de ser consideradas como tal tras la firma del Acuerdo de Paz, porque es claro que aún hay asuntos en los que avanzar para que dejen de serlo.

“La primera decisión que tomamos es que lo que era considerado zonas de conflicto antes de los acuerdos del Teatro Colón debemos seguirlas considerando zonas de conflicto así no hayan aparecido hechos de violencia aún, porque es un territorio que quiere ser accedido por nuevos actores de violencia”, destacó el jefe de Estado.

El presidente Petro catalogó el hecho como un reflejo “del incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Gobierno, no lograr que esa región pueda prosperar como cualquier otra de las regiones del país”.

Además, solicitó que desde la fuerza pública se “eleve la guardia”, porque eso es lo que sucede cuando se retoma el asunto de la Paz.

“(...) entre más se hable de paz, más hay que estar listos desde muchos puntos de vista”, sentenció.

“La autoría de los hechos ya tendrá su propia investigación, siendo una zona tradicionalmente marcada por la historia de las Farc, es altísimamente probable que integrantes que llaman hoy disidentes, en algunas formaciones, haya sido responsable”, indicó el mandatario en el marco de la rueda de prensa, realizada este 3 de septiembre.

“Es un 90 % probable, la investigación tiene que continuar, ahora ya en manos de la Fiscalía. A la Policía le recomiendo estrechar lazos con la comunidad. Los lazos con la comunidad son un escudo y hay que entender bien eso. Es la alianza con la comunidad lo que protege, no es parte de técnicas militares, no depende mucho de pistolas, para salir airosos de estos episodios. Es establecer un amor entre la institución policial y la ciudadanía. Ese es el primer nivel de la defensa”, resaltó.

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado oficial anunciando que adelantará las debidas investigaciones para esclarecer lo sucedido y en el que se entregó el detalle de los trágicos hechos.

“Desde el despacho del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se dispuso la conformación de un equipo interdependencias de fiscales e investigadores”, indica el documento.

El organismo explicó que con tal fin se estructuró un equipo de investigación, que abordará el caso desde diferentes perspectivas. La intención es que se “logre la mayor concentración de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan esclarecer en el menor tiempo posible lo ocurrido”.

A través de este boletín, la Fiscalía detalló que el cuerpo técnico - científico estará conformado por tres fiscales especializados, un líder investigador y seis investigadores de apoyo.

Además, contará con dos expertos antiexplosivos, un experto balístico, un topógrafo, un arquitecto, dos fotógrafos, un líder técnico, un criminalístico y cuatro analistas.

Levantamiento cuerpos y pruebas, organizado por la Fiscalía de la Nación, tras el atentado a los policías en el Huila. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Con respecto a la atención a los seres queridos de los uniformados heridos, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la rueda de prensa.

“Con los mandos de la Policía presentes transmito un mensaje: no es posible que mueran estos muchachos, sus familias en estos días harán el duelo, llorará, y dentro de un año no sabemos qué pasa con sus seres queridos”, reflexionó el presidente. En esa línea, dio a conocer lo que espera que suceda de manera inmediata.

“El Gobierno debe apersonarse de que estas familias tengan un mejor vivir”, y esto será posible desde la labor, y el bolsillo, del Ministerio de Defensa.

El presidente Gustavo Petro aseguró que esto debe enviar un mensaje, “(...) que cualquiera sepa que si esto sigue sucediendo, al menos hay un Gobierno que no dejará en la calle a sus seres queridos. Esa es la primera responsabilidad que nosotros debemos tomar”.

Las víctimas

La Policía Nacional confirmó las identidades de los siete patrulleros asesinados:

Intendente Wilson Jair Cuéllar Losada: 42 años de edad; lugar de nacimiento: Rivera, Huila; tiempo en la Policía: 20 años, 4 meses, 15 días; tiempo en la unidad: 5 años, 11 meses y 29 días; hijos y esposa: 3 hijos (2 hombres y 1 mujer) y su esposa.

Intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez: 37 años de edad; lugar de nacimiento: Neiva, Huila; tiempo en la Policía: 18 años, 6 meses, y 23 días; hijos y esposa: 2 hijos, 1 hijastro (2 niñas y 1 niño) y su esposa.

Patrullero Duverney Carreño Rodríguez: 42 años de edad; lugar de nacimiento: Bucaramanga, Santander; tiempo en la Policía: 20 años, 1 mes y 23 días; tiempo en la unidad: 5 años, 3 meses y 16 días; hijos y esposa: 2 hijos (2 hombres) sin esposa.

Patrullero John Fredy Vargas Bautista: 31 años de edad; lugar de nacimiento: Pesca, Boyacá; tiempo en la Policía: 11 años, 10 meses y 22 días; tiempo en la unidad: 9 años, 2 meses y 7 días; hijos y esposa: 1 hijo, 1 hijastro (2 hombres) y su esposa.

Auxiliar de Policía Santiago Gómez Endes: 18 años de edad; lugar de nacimiento: Neiva, Huila; tiempo en la Policía: 3 meses y16 días; sin hijos y sin esposa.

Auxiliar de Policía Cristian Ricardo Cubillos Borbón: 20 años de edad; lugar de nacimiento: Neiva, Huila; tiempo en la Policía: 3 meses y 16 días; sin hijos y sin esposa.

Auxiliar de Policía Arles Mauricio Pascuas Figueroa: 19 años de edad; lugar de nacimiento: Neiva Huila; tiempo en la Policía: 3 meses y 16 días; sin hijos y sin esposa.

“Virgen santísima”: mujer que pasó en moto por el lugar de la masacre de policías en Huila, apenas veía la dantesca escena

Sobre el hecho, se han conocido varios videos que muestran la dantesca escena; en uno de los que empezó a circular recientemente, se puede ver a una mujer que pasa al lado de los policías masacrados en motocicleta, diciendo: “¿Ay, qué es esto? Era la camioneta de estos muchachos, virgen santísima”, expresa, mientras sigue su camino.

Escalofriante: campesino mantuvo prendida la cámara de su celular 48 segundos: se escuchan los disparos con los que rematan cruelmente a siete policías en Huila

Un video de 48 segundos logrado por un poblador de la zona aledaña a la que se produjo el atentado terrorista grabó los momentos en que atacan a los policías. Desde una parte montañosa alcanza a grabar los momentos en que son asediados por los delincuentes. El material da cuenta de que los uniformados fueron objeto de explosivos y de largas ráfagas de disparos de fusil.

Primero se escuchan tres disparos, luego una fuerte explosión y después los tiros continúan cayendo en ramillete sin detenerse durante unos treinta segundos más, hasta que vuelve a escucharse una nueva detonación.

La sevicia de los delincuentes fue tal que siete uniformados murieron y apenas uno, el patrullero Gustavo Alberto Esquivel, pudo sobrevivir y en este momento se recupera en un centro asistencial.

Aunque el video mencionado no muestra la escena del atentado, otras imágenes que se han conocido del ataque criminal sí dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido. En ellas se observa un camino de herradura, por donde se movilizaban las dos camionetas con los uniformados a bordo. Los vehículos quedaron atravesados en la vía y los cuerpos sin vida de los policías ubicados de distintas maneras. Unos quedaron dentro de las camionetas y otros tirados en el piso, como si hubieran tratado de escapar de la emboscada que les hicieron los hombres armados, quienes fueron los autores del macabro plan.

“Ellos ya habían tenido un altercado con los civiles y los habían amenazado”, habla el padre de Gustavo Esquivel, único sobreviviente de la masacre de policías en Huila

Jesús María Esquivel, padre del patrullero Gustavo Alberto Esquivel, habló de su hijo, único sobreviviente de la masacre de policías en Huila. De acuerdo con su relato, el uniformado siempre manifestó su deseo de ser policía y por eso lo considera un milagro de Dios, tras sobrevivir a semejante tragedia.

“Ellos ya habían tenido un altercado con los civiles y los habían amenazado”, dijo Jesús María Esquivel cuando refirió que su hijo le dio cuenta de altercados, en el pasado, con la población civil. “Mi segundo hijo, un hijo muy educado, muy sencillo, la gloria de Dios que lo vuelvo a ver”, agregó. “Él siempre quiso ser un policía, me decía que estaba bien, que le tocaba muy duro estar en los entrenamientos”, agregó.

Jesús María Esquivel, padre de Gustavo Esquivel, único sobreviviente de la masacre de policías en Huila - Foto: SEMANA

Respecto a la declaración en la que dijo que su hijo, así como sus compañeros asesinados ya habían sido amenazados, Jesús María Esquivel señaló que su hijo en varias oportunidades le dijo que tenía miedo porque la zona donde operaban no era segura. “Que era peligrosa y no sabían qué podía pasar. Habían tenido un altercado con los civiles y los habían amenazado. No tengo mucho más conocimiento porque no me pudo decir”, agregó.

De acuerdo con su relato, él es padre de cuatro hijos, su hijo sobreviviente es el segundo y “mi hijo es un milagro de Dios y no me gustaría que siguiera en la institución. Él siempre ha querido ser policía, pero solamente quiero abrazarlo”, agregó, al dar cuenta de cómo, mientras labraba la tierra, una familiar de nombre Sandra le avisó de lo ocurrido.

Exclusiva: las primeras imágenes del sobreviviente del atentado que dejó siete policías muertos en el Huila

Cabe destacar que SEMANA publica en exclusiva las primeras imágenes del uniformado sobreviviente del atentado con explosivos, el auxiliar Gustavo Alberto Esquive, un joven que hoy, además de lo sucedido, se recupera tras el asesinato de sus siete compañeros en medio de una emboscada. En las imágenes se ve al uniformado despierto, consciente.

El auxiliar de la policía Gustavo Alberto Esquive sobrevivió al atentado de grupos armados contra la Policía, en el Huila. - Foto: Semana

Previamente, Edwin Esquivel, hermano del auxiliar de policía Gustavo Alberto Esquivel Rojas, habló con SEMANA. “Estoy contento porque sobrevivió, el único sobreviviente del atentado a la patrulla en el municipio de San Luis. Él es uno de los hermanos mayores de la familia. Vive aparte con mi papá, por los lados de Colombia (Huila)”, agregó, al indicar que su hermano es soltero y no tiene hijos. El uniformado no tiene heridas de gravedad, permanece estable, está en shock y es atendido en la clínica de la Policía en Neiva.

“A mi hermano ya lo vi. Él la verdad está recuperándose y no ha dicho nada. Y no le recuerdo, para no traumatizarlo más. Yo soy el hermano mayor y esto, realmente, le puede pasar a cualquiera. Nosotros no tenemos una relación muy cercana, somos hermanos por parte de papá y no tenemos una relación mutua”, agregó a SEMANA. “Se sintió contento al sentir a un familiar cerca. No me ha dicho nada, está recuperándose y yo le dije que dejara de pensar en las cosas malas y que para adelante”, agregó.