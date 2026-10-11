SEMANA revela la indagación reservada contra Verónica Alcocer por lavado de activos que fue engavetada. Aquí las pistas

Un capítulo que hasta hoy se mantuvo bajo reserva está en un informe que conoció SEMANA en exclusiva y que advierte que la fiscal Lucy Laborde abrió una línea de investigación, dentro del expediente contra Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, en la que indaga por Verónica Alcocer y su presunta responsabilidad en un posible lavado de activos.

Hoy la ex primera dama es protagonista de un nuevo escándalo, luego de la entrevista exclusiva de Eva Ferrer con Vicky Dávila.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

El documento en manos de este medio es un informe de policía judicial y allí los investigadores explican en detalle que en el curso del proceso resulta necesario adelantar algunas actividades de investigación, con el propósito de establecer la presunta responsabilidad de Verónica Alcocer y de Máximo Noriega en el delito de lavado de activos.

Así fue como se ordenó una búsqueda selectiva en bases de datos con el objetivo de identificar registros financieros de Verónica Alcocer y su presunta participación en la compra de millonarias propiedades a nombre propio o de terceros cercanos a la entonces primera dama de Colombia. La fiscal Laborde tenía indicios que la obligaron a seguir la ruta del dinero de Alcocer.

Las órdenes a policía judicial se impartieron, pero en la mitad de la investigación la fiscal Lucy Laborde, a cargo del proceso, fue retirada de la investigación y de la Fiscalía, bajo el pretexto de usar su puesto en el concurso de mérito de la entidad. El problema es que quien ganó el concurso nunca llegó a ese despacho, sino un fiscal elegido de manera “especial”.

“Dentro de las actividades investigativas adelantadas de este radicado se encuentran relacionados los señores Máximo José Noriega y Verónica Alcocer; se están adelantando actividades investigativas a fin de establecer si hay mérito para endilgar responsabilidad penal”, señala el documento.

Desde el inicio de las actuaciones en el caso de Nicolás Petro, la imagen y el nombre de Verónica Alcocer aparecían en los organigramas presentados por la Fiscalía; sin embargo, fue en el despacho de Laborde donde se impartieron las primeras órdenes a policía judicial, con el propósito de establecer su presunta responsabilidad.

Nicolás Petro dijo ante los fiscales en el 2023, tras ser capturado, que la esposa de su papá está relacionada con coimas, contratos y burocracia. El proceso de colaboración del hijo del presidente no se concretó.

Los testaferros del Alcocer

En la entrevista exclusiva con Vicky Dávila, Eva Ferrer, la asesora de Verónica Alcocer y que la acompañó en diferentes momentos de la campaña presidencial de Gustavo Petro y en el despacho de la primera dama, reveló un escandaloso escenario que advierte sobre un presunto tráfico de estupefacientes, actos de corrupción y lavado de activos.

Ferrer habló de posibles testaferros de Verónica Alcocer y de presuntos negocios millonarios en España, especialmente. Ferrer menciona a los italianos, en particular Enrico Romagnioli, habla del catalán Mane Grau, Carolina Plata y su esposo Danilo Romero.

“Ahí se van de compras, bolso de Chanel. ¿Y entonces cómo se paga todo eso? Con la tarjeta de Carolina Plata. Yo sé que Danilo Romero, el marido de Carolina Plata, en 2024 va a Casa de Nariño a enseñarle las cuentas de Verónica, de cómo están sus cuentas, y se había gastado más de un millón y medio en ese año y medio”, señaló Eva Ferrer.

La exasesora de Verónica Alcocer advierte en la entrevista que un grupo reducido de personas presuntamente se encargaba de manejar el dinero y las propiedades de la ex primera dama. Cuenta cómo, según ella, se movía dinero en efectivo en cajas y bolsas en la Casa de Nariño.

“Cuando yo explico que a mí no me han pagado, me dicen: “¿Cómo no te han pagado? Si en Casa de Nariño entran sacas de dinero y en casa de Manel entraban sacas de dinero (bolsas de dinero)”. Entonces, ¿todo eso quién lo controla? Carolina Plata. ¿Quién controlaba los viajes? Carolina Plata. ¿Quién tenía la relación con el primo y Agmeth? Carolina Plata. Y ya, es una figura que se vuelve imprescindible”, advirtió Eva Ferrer.

En el capítulo de los testaferros también aparecen los italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino que, de acuerdo con Eva Ferrer, se encargaron en un primer momento de “financiar” la vida de Verónica Alcocer, luego de ocultar su fortuna. “Para mí eran financiadores de la vida de Verónica. Ella se iba a un hotel y gastaba lo que gastaba”.

En el listado de testaferros la exasesora de Alcocer advierte que Manel Grau jugó un papel predominante en el manejo del dinero que la ex primera dama acumuló en los últimos cuatro años con el visto bueno de Gustavo Petro.

“Estoy decepcionada de Petro, sí. Petro es corrupto en el momento en que permite que haya corrupción en su entorno más cercano, sí”, señaló Ferrer en la entrevista con Vicky Dávila.

Las supuestas inversiones que manejaron quienes según Eva Ferrer se incluyeron como testaferros, terminaron en España y en la compra de millonarias propiedades, entre ellas una casa de tres millones de euros y a través, según Ferrer, de Eduardo Ávila (fue el embajador de Petro en ese país). Para la exconsejera presidencial y exasesora, Verónica Alcocer lavó dinero en España.

La escandalosa entrevista que entregó Eva Ferrer a SEMANA coincide con los indicios preliminares que tenía la Fiscalía para advertir la necesidad de indagar en la presunta responsabilidad de Verónica Alcocer en el delito de lavado de activos y podría considerarse un elemento de prueba fundamental para adelantar y judicializar estas actuaciones.