Los 250.000 euros que Verónica Alcocer habría recibido en campaña de parte de Euclides Torres, según Eva Ferrer: “En efectivo”

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y examiga de Verónica Alcocer, aseguró que el empresario Euclides Torres, financiador de la campaña presidencial de Gustavo Petro, también le entregó dinero a Verónica Alcocer.

En entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, afirmó que le habría dado cerca de 250.000 euros.

“Euclides fue un financiador de la campaña de Verónica. Era una persona que sabía que tocaba movilizar el voto femenino y le apostó a Verónica”, afirmó Ferrer, quien además dijo que fue dinero “en efectivo”.

Y aseguró que al único financiador con el que trató fue Torres, quien ejercía poder en el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.

“El único financiador que conozco es Euclides. Con quien tengo relación es Euclides. Bueno, claro, con los audios y esto ya sabemos que sí”, dijo Ferrer para este medio.

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En la entrevista, Ferrer habló de un presunto aporte a Alcocer durante la campaña por parte de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Según contó, habría sido 50.000 euros y encomendaron su recogida a una persona con la que la catalana habló y quien, posteriormente, se negó a hacerlo.

Luego Ferrer afirmó que quien le informa le aseguró que la ex primera dama fue a buscar esa plata.

“Luego esa persona me dice: ‘Ella no se quedó ahí, ella seguro que fue a buscar el dinero’”, dijo.

Ferrer aseguró que quien iba a recoger ese dinero no quería meterse en un “verguero” por 50.000 euros.

“Eso fue en plena campaña. Me dice: ‘Uno no se mete en este verguero por 50.000 euros’”, contó Ferrer.